"Ставленник Эрдогана" победил на президентских выборах на Северном Кипре
20:07 18.10.2020 (обновлено: 20:09 18.10.2020)
© AP Photo / Petros KaradjiasЭрсин Татар
© AP Photo / Petros Karadjias
АФИНЫ, 18 окт - РИА Новости. Президентом непризнанной международным сообществом Турецкой республики Северного Кипра избран премьер-министр Эрсин Татар, передает новостное агентство Северного Кипра ТАК.
Эрсин, кандидатуру которого активно поддержала Турция и турецкий президент Тайип Эрдоган, по итогам подсчета 100% бюллетеней во втором туре выборов набрал 51,74% голосов, нынешний лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи - 48,26% голосов, сообщает ТАК.
Сторонники Партии национального единства начали праздновать его победу еще до завершения подсчета голосов. Члены партии размахивают флагами и скандируют лозунги перед резиденцией Татара, сообщило агентство.
Кипрская пресса называет Эрсина "ставленником Эрдогана", турецкий президент открыто поддержал Эрсина перед выборами.
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Выборы прошли при более высокой, чем в первом туре, явке избирателей - за час до закрытия участков проголосовал 61% избирателей, внесенных в списки. Неделей раньше в первом туре выборов в голосовании приняли участие всего около 58% избирателей.
Эрсин выступает за существование двух государств на Кипре и против создания на острове двухобщинной и двузональной федерации.
Республика Кипр не признает законность выборов, но ведет переговоры с лидером турок-киприотов как представителем общины на переговорах по кипрскому урегулированию.
Кипр разделен с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция.
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