https://ria.ru/20201018/kipr-1580390104.html

"Ставленник Эрдогана" победил на президентских выборах на Северном Кипре

Президентом непризнанной международным сообществом Турецкой республики Северного Кипра избран премьер-министр Эрсин Татар, передает новостное агентство... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T20:07

2020-10-18T20:07

2020-10-18T20:09

мустафа акынджи

северный кипр

греция

турция

в мире

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<strong>АФИНЫ, 18 окт - РИА Новости.</strong> Президентом непризнанной международным сообществом Турецкой республики <a href="http://ria.ru/location_The_Turkish_Republic_of_Northern_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Северного Кипра</a> избран премьер-министр Эрсин Татар, передает новостное агентство Северного Кипра <a href="http://www.tak.gov.ct.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ТАК</a>.Эрсин, кандидатуру которого активно поддержала <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и турецкий президент Тайип Эрдоган, по итогам подсчета 100% бюллетеней во втором туре выборов набрал 51,74% голосов, нынешний лидер турок-киприотов <a href="http://ria.ru/person_Mustafa_Akyndzhi/" target="_blank" data-auto="true">Мустафа Акынджи</a> - 48,26% голосов, сообщает ТАК.Сторонники Партии национального единства начали праздновать его победу еще до завершения подсчета голосов. Члены партии размахивают флагами и скандируют лозунги перед резиденцией Татара, сообщило агентство.Кипрская пресса называет Эрсина "ставленником Эрдогана", турецкий президент открыто поддержал Эрсина перед выборами.Выборы прошли при более высокой, чем в первом туре, явке избирателей - за час до закрытия участков проголосовал 61% избирателей, внесенных в списки. Неделей раньше в первом туре выборов в голосовании приняли участие всего около 58% избирателей.Эрсин выступает за существование двух государств на <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипре</a> и против создания на острове двухобщинной и двузональной федерации.Республика Кипр не признает законность выборов, но ведет переговоры с лидером турок-киприотов как представителем общины на переговорах по кипрскому урегулированию.Кипр разделен с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a>. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция.

https://ria.ru/20201016/kipr-1580206920.html

https://ria.ru/20201011/vybory-1578973254.html

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северный кипр

греция

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мустафа акынджи, северный кипр, греция, турция, в мире