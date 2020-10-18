Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201018/kipr-1580390104.html
"Ставленник Эрдогана" победил на президентских выборах на Северном Кипре
Президентом непризнанной международным сообществом Турецкой республики Северного Кипра избран премьер-министр Эрсин Татар, передает новостное агентство... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T20:07
2020-10-18T20:09
мустафа акынджи
северный кипр
греция
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/12/1580389888_0:319:3073:2048_1400x0_80_0_0_30c68ee5212bb2ffa81dc2ea84181e6c.jpg
<strong>АФИНЫ, 18 окт - РИА Новости.</strong> Президентом непризнанной международным сообществом Турецкой республики <a href="http://ria.ru/location_The_Turkish_Republic_of_Northern_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Северного Кипра</a> избран премьер-министр Эрсин Татар, передает новостное агентство Северного Кипра <a href="http://www.tak.gov.ct.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ТАК</a>.Эрсин, кандидатуру которого активно поддержала <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и турецкий президент Тайип Эрдоган, по итогам подсчета 100% бюллетеней во втором туре выборов набрал 51,74% голосов, нынешний лидер турок-киприотов <a href="http://ria.ru/person_Mustafa_Akyndzhi/" target="_blank" data-auto="true">Мустафа Акынджи</a> - 48,26% голосов, сообщает ТАК.Сторонники Партии национального единства начали праздновать его победу еще до завершения подсчета голосов. Члены партии размахивают флагами и скандируют лозунги перед резиденцией Татара, сообщило агентство.Кипрская пресса называет Эрсина "ставленником Эрдогана", турецкий президент открыто поддержал Эрсина перед выборами.Выборы прошли при более высокой, чем в первом туре, явке избирателей - за час до закрытия участков проголосовал 61% избирателей, внесенных в списки. Неделей раньше в первом туре выборов в голосовании приняли участие всего около 58% избирателей.Эрсин выступает за существование двух государств на <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипре</a> и против создания на острове двухобщинной и двузональной федерации.Республика Кипр не признает законность выборов, но ведет переговоры с лидером турок-киприотов как представителем общины на переговорах по кипрскому урегулированию.Кипр разделен с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a>. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция.
https://ria.ru/20201016/kipr-1580206920.html
https://ria.ru/20201011/vybory-1578973254.html
4
северный кипр
греция
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/12/1580389888_675:249:3073:2048_1400x0_80_0_0_2954d9d6ab4d533e8a3939f4cd3e8fd2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мустафа акынджи, северный кипр, греция, турция, в мире

"Ставленник Эрдогана" победил на президентских выборах на Северном Кипре

20:07 18.10.2020 (обновлено: 20:09 18.10.2020)
 
© AP Photo / Petros KaradjiasЭрсин Татар
Эрсин Татар - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© AP Photo / Petros Karadjias
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 18 окт - РИА Новости. Президентом непризнанной международным сообществом Турецкой республики Северного Кипра избран премьер-министр Эрсин Татар, передает новостное агентство Северного Кипра ТАК.
Эрсин, кандидатуру которого активно поддержала Турция и турецкий президент Тайип Эрдоган, по итогам подсчета 100% бюллетеней во втором туре выборов набрал 51,74% голосов, нынешний лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи - 48,26% голосов, сообщает ТАК.
Сторонники Партии национального единства начали праздновать его победу еще до завершения подсчета голосов. Члены партии размахивают флагами и скандируют лозунги перед резиденцией Татара, сообщило агентство.
Кипрская пресса называет Эрсина "ставленником Эрдогана", турецкий президент открыто поддержал Эрсина перед выборами.
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 21:09
Помпео назвал провокационными действия турецкой стороны на Кипре
Выборы прошли при более высокой, чем в первом туре, явке избирателей - за час до закрытия участков проголосовал 61% избирателей, внесенных в списки. Неделей раньше в первом туре выборов в голосовании приняли участие всего около 58% избирателей.
Эрсин выступает за существование двух государств на Кипре и против создания на острове двухобщинной и двузональной федерации.
Республика Кипр не признает законность выборов, но ведет переговоры с лидером турок-киприотов как представителем общины на переговорах по кипрскому урегулированию.
Кипр разделен с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция.
Мужчина на избирательном участке на территории Турецкой Республики Северного Кипра - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 00:46
Процедура выборов президента Турецкой Республики Северного Кипра
 
Обсудить4
Мустафа АкынджиСеверный КипрГрецияТурцияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Пушков назвал ключевую ошибку Зеленского
01:05Земле грозит столкновение с астероидом 2 ноября
00:34СМИ: новая американская пушка сможет "обстреливать Москву"
00:21Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно
00:19Меланшон рассказал о проблемах с чеченским сообществом во Франции
00:14Москвичей обязали регистрироваться при входе в ночные заведения
00:09Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения
23:57Иран намерен после отмены оружейного эмбарго наладить экспорт вооружения
23:41Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного формата обучения в вузах
23:39Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии
23:05Едем, продуваемся: московская полиция устроила рейд на пьяных водителей
23:04Число жертв коронавируса в Москве превысило шесть тысяч человек
22:58Немецкие депутаты посетили Карабах
22:55В Минске объяснили, почему не задерживают участников провластных акций
22:46"Похоже, мы придурки". Американцы прокомментировали компромат на Байдена
22:23Армения обратилась к НАТО из-за использования оружия альянса в Карабахе
22:18В Архангельске в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек
22:15В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки
22:09Армения выступила против участия Турции в переговорах по Карабаху
22:02Президент Армении назвал условие для признания независимости Карабаха
Лента новостейМолния