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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201018/karabakh-1580381409.html
В окрестностях Степанакерта прогремел мощный взрыв
На горе в окрестностях Степанакерта раздался сильный взрыв, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T18:55
2020-10-18T19:32
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
степанакерт
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 18 окт — РИА Новости.</strong> На горе в окрестностях <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерта</a> раздался сильный взрыв, передает корреспондент РИА Новости.На возвышенности была видна вспышка, а затем пошел дым. Пока неизвестно, из чего велась стрельба и есть ли разрушения.В небе над городом также услышали шум от беспилотника. ПВО Степанакерта выпустили по нему несколько залпов.Ранее Армия обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> сообщила об уничтожении двух БПЛА Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>.В субботу Ереван и Баку объявили о гуманитарном перемирии, которое вступило в силу в 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября). Однако уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении договоренности.Пресс-секретарь Минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян заявила, что Азербайджан начал наступление на южном направлении линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Карабахе</a> — на границе с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank">Ираном</a>. В Баку обвинили Ереван в атаке на Агдеринском, Физулинском, Гадрутском и Джебраильском направлениях с использованием минометов и артиллерии.Обострение конфликтаСитуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября министры иностранных дел Армении, России и Азербайджана по инициативе <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> провели переговоры в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a>. По итогам консультаций стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу с 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank">Красного Креста</a>.
https://ria.ru/20201018/karabakh-1580380915.html
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
Скорей всего армянский шайтан-террористический взвод в окопах или блиндаже прикопали.
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
нагорный карабах
степанакерт
РИА Новости
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, нагорный карабах, степанакерт, в мире

В окрестностях Степанакерта прогремел мощный взрыв

18:55 18.10.2020 (обновлено: 19:32 18.10.2020)
 
© РИА НовостиСтепанакерт
Степанакерт - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости
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СТЕПАНАКЕРТ, 18 окт — РИА Новости. На горе в окрестностях Степанакерта раздался сильный взрыв, передает корреспондент РИА Новости.
На возвышенности была видна вспышка, а затем пошел дым. Пока неизвестно, из чего велась стрельба и есть ли разрушения.
В небе над городом также услышали шум от беспилотника. ПВО Степанакерта выпустили по нему несколько залпов.
Ранее Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила об уничтожении двух БПЛА Вооруженных сил Азербайджана.
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В субботу Ереван и Баку объявили о гуманитарном перемирии, которое вступило в силу в 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября). Однако уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении договоренности.
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что Азербайджан начал наступление на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе — на границе с Ираном. В Баку обвинили Ереван в атаке на Агдеринском, Физулинском, Гадрутском и Джебраильском направлениях с использованием минометов и артиллерии.

Обострение конфликта

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
В ночь с 9 на 10 октября министры иностранных дел Армении, России и Азербайджана по инициативе Владимира Путина провели переговоры в Москве. По итогам консультаций стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу с 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияНагорный КарабахСтепанакертВ мире
 
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