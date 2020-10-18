В Карабахе уточнили информацию о нарушении перемирия Азербайджаном
© REUTERS / Defence Ministry of ArmeniaВоеннослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости. Госслужба по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявила, что ВС Азербайджана не обстреливали населенные пункты в ночь на воскресенье на фоне объявленного перемирия, нарушение было на линии соприкосновения.
"Ночь в населенных пунктах Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) прошла относительно спокойно. На северном и южном направлениях линии соприкосновения Азербайджан грубо нарушил режим гуманитарного перемирия. Однако мирные населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры не обстреливались", - говорится в сообщении.
Ранее МИД Армении сообщил, что Ереван и Баку решили объявить режим прекращения огня с полуночи 18 октября (23.00 мск 17 октября). Пресс-служба МИД Азербайджана подтвердила решение о перемирии с полуночи по местному времени. Непризнанная НКР приветствовала усилия Минской группы ОБСЕ и заявила, что готова соблюдать условия перемирия. Через несколько часов после вступления режима в силу минобороны Армении обвинило Баку в его нарушении, Ереван заявил об артиллерийском обстреле на севере и ракетном - на юге линии соприкосновения. Затем в свою очередь военное ведомство Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в "грубом" нарушении режима прекращения огня посредством артиллерийских обстрелов азербайджанских позиций.
Позднее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что в 06.20 мск азербайджанские ВС с использованием артиллерии предприняли наступление на южном направлении - близ Худаферинского водохранилища на границе с Ираном, "с целью занятия выгодных позиций", отметив, что есть потери с обеих сторон.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.