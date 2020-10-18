https://ria.ru/20201018/karabakh-1580326409.html

Армения заявила о наступлении азербайджанских военных в Карабахе

Азербайджанская армия предприняла попытку наступления на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе на границе с Ираном, заявила в Facebook... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T07:32

2020-10-18T07:32

2020-10-18T09:08

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости.</strong> Азербайджанская армия предприняла попытку наступления на южном направлении линии соприкосновения в <u><a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/">Нагорном Карабахе</a></u> на границе с <u><a href="http://ria.ru/location_Iran/">Ираном</a></u>, заявила в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan">Facebook</a> пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян.По ее словам, вооруженные силы Азербайджана под прикрытием артиллерийского огня наступают в районе Худаферинского водохранилища, чтобы занять более выгодные позиции.Обе стороны несут потери, утверждает представитель ведомства.Ранее в ночь на воскресенье минобороны Азербайджана и Армении обвинили друг друга в нарушении нового режима прекращения огня.По данным Баку, армянские военные обстреливали из минометов и артиллерии окрестности города Джебраил, а также села, расположенные вдоль реки Араз."Среди личного состава нет пострадавших. Нашими подразделениями приняты адекватные меры реагирования", — заявили в минобороны Азербайджана.В субботу Баку и Ереван решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Стороны пришли к соглашению, следуя договоренностям, достигнутым в ходе переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> 10 октября, а также заявлениям президентов России, Франции и США — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> по Карабаху — от 1 и 5 октября.Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Согласно четвертой статье Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства организации.Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.

Jama Karabakhli Супер новость так и должно быть, хотя не умно верить заявлением арм 44

Gulara Alieva А почему Россия должна вмешаться..Это наша земля.Армения обстреливает Гянджу со своей территории.. В данный момент обстреливаются города находящиеся далеко от Карабаха..Столько людей погибло почему Россия молчит..Перемирие для обеих сторон а так что Армения стреляет ничего а Азербайджан стреляет это уже терроризм 43

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире