https://ria.ru/20201018/karabakh-1580325349.html

Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении режима перемирия

Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении грубо нарушили режим нового перемирия, открыв артиллерийский огонь по азербайджанским позициям на... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T06:00

2020-10-18T06:00

2020-10-18T06:08

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 18 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило, что вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> грубо нарушили режим нового перемирия, открыв артиллерийский огонь по азербайджанским позициям на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Карабахе</a>.Ранее пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> Шушан Степанян заявила о нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана.В субботу Баку и Ереван решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Стороны пришли к соглашению, следуя договоренностям, достигнутым в ходе переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> 10 октября, а также заявлениям президентов России, Франции и США — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> по Карабаху — от 1 и 5 октября.Ситуация в КарабахеСтолкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Согласно четвертой статье Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства организации.Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.

София Иосифовна Надо выгнать оттуда всех и поставить искандеры 43

Соловей Северный Запустили в зону конфликта террористов .. Те и будут срывать любое перемирие... Турции там мир не нужен.. 40

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нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире