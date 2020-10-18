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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201018/karabakh-1580325349.html
Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении режима перемирия
Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении грубо нарушили режим нового перемирия, открыв артиллерийский огонь по азербайджанским позициям на... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T06:00
2020-10-18T06:08
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 18 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило, что вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> грубо нарушили режим нового перемирия, открыв артиллерийский огонь по азербайджанским позициям на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Карабахе</a>.Ранее пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> Шушан Степанян заявила о нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана.В субботу Баку и Ереван решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Стороны пришли к соглашению, следуя договоренностям, достигнутым в ходе переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> 10 октября, а также заявлениям президентов России, Франции и США — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> по Карабаху — от 1 и 5 октября.Ситуация в КарабахеСтолкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Согласно четвертой статье Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства организации.Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
Надо выгнать оттуда всех и поставить искандеры
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Запустили в зону конфликта террористов .. Те и будут срывать любое перемирие... Турции там мир не нужен..
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нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении режима перемирия

06:00 18.10.2020 (обновлено: 06:08 18.10.2020)
 
© Фото : Армия обороны АрцахаВоеннослужащие армии обороны Арцаха
Военнослужащие армии обороны Арцаха - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© Фото : Армия обороны Арцаха
Читать ria.ru в
БАКУ, 18 окт - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении грубо нарушили режим нового перемирия, открыв артиллерийский огонь по азербайджанским позициям на линии соприкосновения в Карабахе.
Ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила о нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана.

"Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня в 0.00 18 октября (23.00 мск 17 октября), вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили соглашение. Ночью противник обстрелял из минометов и артиллерии окрестности Джебраила, а также освобожденные села на реке Араз. Среди личного состава нет пострадавших. Нашими подразделениями приняты адекватные меры реагирования. Войска проводят соответствующие действия на всем фронте на выгодном уровне, на значительных высотах и позициях", - заявили в минобороны Азербайджана.

В субботу Баку и Ереван решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Стороны пришли к соглашению, следуя договоренностям, достигнутым в ходе переговоров в Москве 10 октября, а также заявлениям президентов России, Франции и США — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху — от 1 и 5 октября.
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта

Ситуация в Карабахе

Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Согласно четвертой статье Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства организации.
Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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