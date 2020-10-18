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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201018/karabakh-1580323643.html
Армения обвинила Азербайджан в нарушении нового перемирия
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что Азербайджан в ночь на воскресенье нарушил режим прекращение огня. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T03:12
2020-10-18T03:27
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян заявила, что Азербайджан в ночь на воскресенье нарушил режим прекращение огня.Комментарием азербайджанской стороны РИА Новости пока не располагает.Ранее Баку и Ереван решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Стороны пришли к соглашению, следуя договоренностям, достигнутым в ходе переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> 10 октября, а также заявлениям президентов России, Франции и США — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> по Карабаху — от 1 и 5 октября.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента Владимира Путина прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Это армянские земли где живёт армянский народ как бы громко такие как ты не визжали..
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Земля уходит из под ног. Шушан прощается в душе. Ей не бывать теперь в Шуше. Взломали мы Шуши замок.
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нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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60
нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Армения обвинила Азербайджан в нарушении нового перемирия

03:12 18.10.2020 (обновлено: 03:27 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта. Стоп-кадр с видео
Дом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта. Стоп-кадр с видео - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости
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ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что Азербайджан в ночь на воскресенье нарушил режим прекращение огня.

"Противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении с 0.04 до 2.45 (с 23.04 мск субботы до 1.45 мск воскресенья - ред.), а также ракетный обстрел в южном направлении с 2.20 до 2.45 (с 1.20 до 1.45 мск - ред.)", - написала Степанян в своем Telegram-канале.

Комментарием азербайджанской стороны РИА Новости пока не располагает.
Ранее Баку и Ереван решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Стороны пришли к соглашению, следуя договоренностям, достигнутым в ходе переговоров в Москве 10 октября, а также заявлениям президентов России, Франции и США — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху — от 1 и 5 октября.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента Владимира Путина прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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