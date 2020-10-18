https://ria.ru/20201018/karabakh-1580323643.html

Армения обвинила Азербайджан в нарушении нового перемирия

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что Азербайджан в ночь на воскресенье нарушил режим прекращение огня. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T03:12

2020-10-18T03:12

2020-10-18T03:27

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян заявила, что Азербайджан в ночь на воскресенье нарушил режим прекращение огня.Комментарием азербайджанской стороны РИА Новости пока не располагает.Ранее Баку и Ереван решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Стороны пришли к соглашению, следуя договоренностям, достигнутым в ходе переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> 10 октября, а также заявлениям президентов России, Франции и США — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> по Карабаху — от 1 и 5 октября.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента Владимира Путина прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Соловей Северный Это армянские земли где живёт армянский народ как бы громко такие как ты не визжали.. 12

Птица Феникс Земля уходит из под ног. Шушан прощается в душе. Ей не бывать теперь в Шуше. Взломали мы Шуши замок. 10

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нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире