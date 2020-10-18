https://ria.ru/20201018/karabakh-1580318098.html

МИД Армении прокомментировал договоренности о прекращении огня в Карабахе

Договоренностью о прекращении огня в Карабахе с полуночи 18 октября реализуются положения московского заявления министров иностранных дел Армении, РФ и... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T00:06

2020-10-18T00:06

2020-10-18T00:06

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости.</strong> Договоренностью о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Карабахе</a> с полуночи 18 октября реализуются положения московского заявления министров иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">РФ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, говорится в сообщении армянского МИДРанее <a href="http://ria.ru/organization_MID_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Армении</a> сообщил, что Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MID_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Азербайджана</a> подтвердила решение о перемирии с полуночи по местному времени. Непризнанная <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> приветствовала усилия Минской группы ОБСЕ и заявила, что готова соблюдать условия перемирия.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире