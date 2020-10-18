МИД Армении прокомментировал договоренности о прекращении огня в Карабахе
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта. Стоп-кадр с видео
ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости. Договоренностью о прекращении огня в Карабахе с полуночи 18 октября реализуются положения московского заявления министров иностранных дел Армении, РФ и Азербайджана, говорится в сообщении армянского МИД
"Мы высоко ценим усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и прямое участие президента Франции в достижении 17 октября договоренности о прекращении огня по гуманитарным соображениям. Исходим из того, что это соглашение воплощает в жизнь принятое в Москве совместное заявление, в котором говорится о необходимости внедрения верификационных параметров прекращения огня", - говорится в заявлении, текст которого разместила на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян.
Ранее МИД Армении сообщил, что Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Пресс-служба МИД Азербайджана подтвердила решение о перемирии с полуночи по местному времени. Непризнанная НКР приветствовала усилия Минской группы ОБСЕ и заявила, что готова соблюдать условия перемирия.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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