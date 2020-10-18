https://ria.ru/20201018/goroda-1579798815.html

Названы точки в разных городах мира, откуда открываются лучшие виды

Путешественники назвали точки в разных городах мира, откуда открываются самые красивые и запоминающиеся виды, сообщает Express. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T18:00

2020-10-18T18:00

2020-10-18T18:00

туризм

туризм

дунай (река)

новости - туризм

лос-анджелес

рим

чикаго

сидней

баку

торонто

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<strong>МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. </strong>Путешественники назвали точки в разных городах мира, откуда открываются самые красивые и запоминающиеся виды, <a href="https://www.express.co.uk/travel/shortbreaks/1346383/The-world-s-most-triumphant-city-skylines-liverpool-edinburgh" target="_blank">сообщает</a> Express.Бесчетное множество огней Лос-Анджелеса на закате лучше всего наблюдать с окрестных холмов.Любоваться Римом эксперты предлагают с моста святого Ангела, с которого видно и одноименный замок, и собор Святого Петра.Панорамный вид на Эдинбург открывается с холма Калтон-хилл. Оттуда можно изучить главные достопримечательности – замок, Северный мост, отель "Балморал".Увидеть Шанхай проще всего из цветных небоскребов, расположенных в районе Пудун. Они возвышаются над рекой Хуанпу, рядом – самая известная туристическая зона города, набережная Вайтань.Лучший вид на Чикаго – из небоскребов, расположенных рядом с большой скульптурой "Облачные ворота". Это одна из самых фотографируемых достопримечательностей города.С Пламенных башен туристы увидят панораму Баку. Три небоскреба – символ огня, в них расположены не только офисы, но и отель, и квартиры.Рассмотреть Токио проще с крыши одного из дорогих пятизвездочных отелей, расположенных в башне в деловом районе города. Самый известный вид на Будапешт, расположенный на берегу Дуная, — с Цепного моста. Он соединяет две части венгерской столицы – Буду и Пешт. С него же получаются лучшие снимки здания парламента республики – одного из самых красивых на набережной.Побывавшие в Сиднее привозят фото, сделанные на фоне Оперного театра, моста Харбор-Бридж, небоскребов, расположенных в деловом районе города.Самый известный вид на Торонто – с озера Онтарио. Эксперты говорят, что делать панорамные снимки мегаполиса лучше вечером.

https://ria.ru/20191206/1561997768.html

https://ria.ru/20201014/uganda-1579650656.html

дунай (река)

лос-анджелес

рим

чикаго

сидней

баку

торонто

шанхай

токио

эдинбург (город)

будапешт

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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