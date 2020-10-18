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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201018/edinoverie-1580319788.html
Митрополит Тихон прокомментировал совершение "старообрядческой" литургии
Божественная литургия древнерусским чином, совершенная митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым) в Пскове на праздник Покрова Богородицы (14... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T00:41
2020-10-18T00:41
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Божественная литургия древнерусским чином, совершенная митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым) в Пскове на праздник Покрова Богородицы (14 октября), не является чем-то экстраординарным для Русской православной церкви, об этом сообщил РИА Новости сам митрополит Тихон.Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы написали о том, что архиерейская литургия древнерусским чином в храме святителя Николы от Торга на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове была совершена впервые за несколько веков в РПЦ."На самом деле, многие архиереи сейчас совершают такое служение, ничего здесь особенного нет, но на Псковщине - да, действительно: единоверческая служба была, по всей видимости, впервые за довольно продолжительный период времени", - сказал РИА Новости митрополит Тихон.Отвечая на вопрос о том, преодолим ли церковный раскол со старообрядчеством, идущий еще с XVII века, он отметил, что "расколы всегда плохо преодолимы". "Поэтому-то святые отцы говорят: раскол не смывается даже мученической кровью. То есть, даже если человек прилагает все усилия для того, чтобы уврачевать раскол, к сожалению, это часто бывает невозможно совершить. Но будем надеяться", - сказал Шевкунов.В свою очередь секретарь комиссии Московского патриархата по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством протоиерей Иоанн Миролюбов уточнил РИА Новости, что "единоверческую литургию" периодически совершают, например, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и митрополит Волоколамский Иларион.Кроме того, 29 сентября первую за столетие литургию архиерейским чином старым обрядом в пределах Санкт-Петербургской митрополии совершил епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав. Это произошло в Тихвинском епархиальном духовно-просветительском центре древнерусской богослужебной традиции - единоверческом приходе Петербурга при подворье мужского монастыря преподобного Александра Свирского.По информации протоиерея Иоанна Миролюбова, подобные богослужения совершаются в РПЦ два-три раза в течение года.Общины "православных старообрядцев", или единоверцев - верующих, сохраняющих древнерусский богослужебный и бытовой устав, но при этом признающих юрисдикцию Московского патриархата, - возникли в XVIII веке и практически исчезли после 1917 года. В 2017 году, выступая на Архиерейском соборе в Москве, патриарх Кирилл отметил активное возрождение единоверия в России. На тот момент речь шла о 30-40 единоверческих приходах.
https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580161401.html
https://ria.ru/20201016/rpts-1580153187.html
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Митрополит Тихон прокомментировал совершение "старообрядческой" литургии

00:41 18.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЕпископ Тихон Шевкунов
Епископ Тихон Шевкунов - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Божественная литургия древнерусским чином, совершенная митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым) в Пскове на праздник Покрова Богородицы (14 октября), не является чем-то экстраординарным для Русской православной церкви, об этом сообщил РИА Новости сам митрополит Тихон.
Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы написали о том, что архиерейская литургия древнерусским чином в храме святителя Николы от Торга на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове была совершена впервые за несколько веков в РПЦ.
"На самом деле, многие архиереи сейчас совершают такое служение, ничего здесь особенного нет, но на Псковщине - да, действительно: единоверческая служба была, по всей видимости, впервые за довольно продолжительный период времени", - сказал РИА Новости митрополит Тихон.
Председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Тихон (Шевкунов) во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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Отвечая на вопрос о том, преодолим ли церковный раскол со старообрядчеством, идущий еще с XVII века, он отметил, что "расколы всегда плохо преодолимы". "Поэтому-то святые отцы говорят: раскол не смывается даже мученической кровью. То есть, даже если человек прилагает все усилия для того, чтобы уврачевать раскол, к сожалению, это часто бывает невозможно совершить. Но будем надеяться", - сказал Шевкунов.
В свою очередь секретарь комиссии Московского патриархата по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством протоиерей Иоанн Миролюбов уточнил РИА Новости, что "единоверческую литургию" периодически совершают, например, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и митрополит Волоколамский Иларион.
Кроме того, 29 сентября первую за столетие литургию архиерейским чином старым обрядом в пределах Санкт-Петербургской митрополии совершил епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав. Это произошло в Тихвинском епархиальном духовно-просветительском центре древнерусской богослужебной традиции - единоверческом приходе Петербурга при подворье мужского монастыря преподобного Александра Свирского.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) во время всероссийской мультимедийной конференции Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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По информации протоиерея Иоанна Миролюбова, подобные богослужения совершаются в РПЦ два-три раза в течение года.
Общины "православных старообрядцев", или единоверцев - верующих, сохраняющих древнерусский богослужебный и бытовой устав, но при этом признающих юрисдикцию Московского патриархата, - возникли в XVIII веке и практически исчезли после 1917 года. В 2017 году, выступая на Архиерейском соборе в Москве, патриарх Кирилл отметил активное возрождение единоверия в России. На тот момент речь шла о 30-40 единоверческих приходах.
 
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
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