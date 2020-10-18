https://ria.ru/20201018/deti-1580082349.html

В Кирове за уникальность: как в городе социализируют особенных детей

Четыре года назад в Кирове появился центр для детей с расстройством аутистического спектра, основанный на прогрессивных методах прикладного анализа поведения... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T08:00

2020-10-18T08:00

2020-10-18T08:00

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киров

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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Четыре года назад в Кирове появился центр для детей с расстройством аутистического спектра, основанный на прогрессивных методах прикладного анализа поведения (ABA, Applied Behavior Analysis). Организация, работающая по этой методике, до сих пор единственная в Кировской области и уже успела завоевать признание родителей особенных детей, рассказала РИА Новости Мария Ивонина, выпускница ВятГУ, основатель и идейный вдохновитель организации.Первые успехи детей не заставили себя ждать, а центр получил абсолютное доверие родителей, которые в свою очередь не скупились на рекомендации организации другим семьям с особенными детьми.Кроме того, Мария отметила, что в июле 2020 года Минздрав РФ разработал проект рекомендаций на 2022 год, в соответствии с которым прикладной анализ поведения признан единственным научно обоснованным и эффективным методом коррекции аутизма."Что посеешь, то и пожнешь"Идея создания центра для особенных детей родилась у Марии в 2016 году, когда, окончив сертифицированную программу подготовки специалистов по прикладному анализу поведения и проработав продолжительное время в одном из специализированных центров Санкт-Петербурга, она приняла решение вернуться в родной город Киров.На первом этапе создания центра Мария столкнулась с рядом сложностей, основной из которых стало незнание целевой аудитории о существовании метода АВА. Ей пришлось провести большое количество консультаций, тренингов и семинаров для родителей и специалистов, чтобы подробно разобрать суть метода и показать положительные примеры его результатов.За четыре года Марии и ее команде удалось создать небольшую сеть из трех центров. В настоящее время они функционируют в Кирове, Кирово-Чепецке и Йошкар-Оле. В общей сложности помощь получают более 100 детей с различными особенностями развития, а количество специалистов выросло до 20 человек.Помимо развития и популяризации метода АВА и постоянного совершенствования знаний, умений и навыков Мария также активно участвует в различных конкурсах. Одним из ярких знаковых моментов для нее стала победа в региональном этапе конкурса "Молодой предприниматель России" в категории "Социальный предприниматель".Летом 2020 года Мария вошла в реестр социальных предпринимателей. Отмечая, что программа государственной поддержки для этой категории предпринимателей пока еще находится в разработке, она выразила надежду, что благодаря подготавливаемому пакету мер центры смогут оказать помощь еще большему количеству особенных детей.

https://sn.ria.ru/20201009/trudoustroystvo-1578993881.html

киров

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, киров, аутизм, дети, жизнь без преград