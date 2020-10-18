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https://ria.ru/20201018/deti-1580082349.html
В Кирове за уникальность: как в городе социализируют особенных детей
Четыре года назад в Кирове появился центр для детей с расстройством аутистического спектра, основанный на прогрессивных методах прикладного анализа поведения... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T08:00
2020-10-18T08:00
хорошие новости
хорошие новости
киров
аутизм
дети
жизнь без преград
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Четыре года назад в Кирове появился центр для детей с расстройством аутистического спектра, основанный на прогрессивных методах прикладного анализа поведения (ABA, Applied Behavior Analysis). Организация, работающая по этой методике, до сих пор единственная в Кировской области и уже успела завоевать признание родителей особенных детей, рассказала РИА Новости Мария Ивонина, выпускница ВятГУ, основатель и идейный вдохновитель организации.Первые успехи детей не заставили себя ждать, а центр получил абсолютное доверие родителей, которые в свою очередь не скупились на рекомендации организации другим семьям с особенными детьми.Кроме того, Мария отметила, что в июле 2020 года Минздрав РФ разработал проект рекомендаций на 2022 год, в соответствии с которым прикладной анализ поведения признан единственным научно обоснованным и эффективным методом коррекции аутизма."Что посеешь, то и пожнешь"Идея создания центра для особенных детей родилась у Марии в 2016 году, когда, окончив сертифицированную программу подготовки специалистов по прикладному анализу поведения и проработав продолжительное время в одном из специализированных центров Санкт-Петербурга, она приняла решение вернуться в родной город Киров.На первом этапе создания центра Мария столкнулась с рядом сложностей, основной из которых стало незнание целевой аудитории о существовании метода АВА. Ей пришлось провести большое количество консультаций, тренингов и семинаров для родителей и специалистов, чтобы подробно разобрать суть метода и показать положительные примеры его результатов.За четыре года Марии и ее команде удалось создать небольшую сеть из трех центров. В настоящее время они функционируют в Кирове, Кирово-Чепецке и Йошкар-Оле. В общей сложности помощь получают более 100 детей с различными особенностями развития, а количество специалистов выросло до 20 человек.Помимо развития и популяризации метода АВА и постоянного совершенствования знаний, умений и навыков Мария также активно участвует в различных конкурсах. Одним из ярких знаковых моментов для нее стала победа в региональном этапе конкурса "Молодой предприниматель России" в категории "Социальный предприниматель".Летом 2020 года Мария вошла в реестр социальных предпринимателей. Отмечая, что программа государственной поддержки для этой категории предпринимателей пока еще находится в разработке, она выразила надежду, что благодаря подготавливаемому пакету мер центры смогут оказать помощь еще большему количеству особенных детей.
https://sn.ria.ru/20201009/trudoustroystvo-1578993881.html
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хорошие новости, киров, аутизм, дети, жизнь без преград

В Кирове за уникальность: как в городе социализируют особенных детей

08:00 18.10.2020
 
© Фото предоставлено Марией Ивониной Индивидуальное занятие в центре Марии Ивониной
 Индивидуальное занятие в центре Марии Ивониной - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© Фото предоставлено Марией Ивониной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Четыре года назад в Кирове появился центр для детей с расстройством аутистического спектра, основанный на прогрессивных методах прикладного анализа поведения (ABA, Applied Behavior Analysis). Организация, работающая по этой методике, до сих пор единственная в Кировской области и уже успела завоевать признание родителей особенных детей, рассказала РИА Новости Мария Ивонина, выпускница ВятГУ, основатель и идейный вдохновитель организации.

"Уникальность методики АВА заключается в том, что она имеет доказанную эффективность и надежный научный фундамент. В соответствии с методами ABA-терапии каждый ребенок занимается по разработанной для него индивидуальной программе развития на персональных занятиях со специалистом. По результатам каждого занятия формируются отчеты, которые позволяют специалистам делать выводы и корректировать развитие ребенка на основе объективной аналитики", – рассказала Ивонина.

Первые успехи детей не заставили себя ждать, а центр получил абсолютное доверие родителей, которые в свою очередь не скупились на рекомендации организации другим семьям с особенными детьми.
© Фото предоставлено Марией ИвонинойИндивидуальное занятие в центре Марии Ивониной
Индивидуальное занятие в центре Марии Ивониной
1 из 3
Индивидуальное занятие в центре Марии Ивониной
© Фото предоставлено Марией Ивониной
© Фото предоставлено Марией ИвонинойИндивидуальное занятие в центре Марии Ивониной
Индивидуальное занятие в центре Марии Ивониной
2 из 3
Индивидуальное занятие в центре Марии Ивониной
© Фото предоставлено Марией Ивониной
© Фото предоставлено Марией ИвонинойИндивидуальное занятие в центре Марии Ивониной
Индивидуальное занятие в центре Марии Ивониной
3 из 3
Индивидуальное занятие в центре Марии Ивониной
© Фото предоставлено Марией Ивониной
1 из 3
Индивидуальное занятие в центре Марии Ивониной
© Фото предоставлено Марией Ивониной
2 из 3
Индивидуальное занятие в центре Марии Ивониной
© Фото предоставлено Марией Ивониной
3 из 3
Индивидуальное занятие в центре Марии Ивониной
© Фото предоставлено Марией Ивониной
Кроме того, Мария отметила, что в июле 2020 года Минздрав РФ разработал проект рекомендаций на 2022 год, в соответствии с которым прикладной анализ поведения признан единственным научно обоснованным и эффективным методом коррекции аутизма.
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"Что посеешь, то и пожнешь"

Идея создания центра для особенных детей родилась у Марии в 2016 году, когда, окончив сертифицированную программу подготовки специалистов по прикладному анализу поведения и проработав продолжительное время в одном из специализированных центров Санкт-Петербурга, она приняла решение вернуться в родной город Киров.

"В Кирове на тот момент никто не знал о прогрессивных методах прикладного анализа поведения, уже имеющих большую популярность в среде профессионалов во всем мире, и я решила открыть собственный центр, чтобы продолжать практику работы с детьми и развивать метод ABA, ведь он действительно показывает отличные результаты. В настоящее время мы оказываем услуги по коррекции проблемного поведения, формированию бытовых навыков самообслуживания и самоорганизации, занимаемся наработкой учебных навыков, запускаем и развиваем речь у детей, подготавливаем детей с ОВЗ к обучению в школе", – поделилась Ивонина.

На первом этапе создания центра Мария столкнулась с рядом сложностей, основной из которых стало незнание целевой аудитории о существовании метода АВА. Ей пришлось провести большое количество консультаций, тренингов и семинаров для родителей и специалистов, чтобы подробно разобрать суть метода и показать положительные примеры его результатов.
За четыре года Марии и ее команде удалось создать небольшую сеть из трех центров. В настоящее время они функционируют в Кирове, Кирово-Чепецке и Йошкар-Оле. В общей сложности помощь получают более 100 детей с различными особенностями развития, а количество специалистов выросло до 20 человек.
© Фото предоставлено Марией ИвонинойСпециалисты центра Марии Ивониной
Специалисты центра Марии Ивониной - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото предоставлено Марией Ивониной
Специалисты центра Марии Ивониной
Помимо развития и популяризации метода АВА и постоянного совершенствования знаний, умений и навыков Мария также активно участвует в различных конкурсах. Одним из ярких знаковых моментов для нее стала победа в региональном этапе конкурса "Молодой предприниматель России" в категории "Социальный предприниматель".

"Я была очень рада участвовать в конкурсе, ведь это дало возможность уже на другом уровне рассказать о том, чем мы занимаемся, и привлечь внимание к проблеме аутизма. Победа в конкурсе также дала мне понять, что мы двигаемся в правильном направлении, что нужно продолжать работать и развиваться. Было очень ценно получить поддержку и одобрение от жюри", – рассказала корреспонденту Мария.

Летом 2020 года Мария вошла в реестр социальных предпринимателей. Отмечая, что программа государственной поддержки для этой категории предпринимателей пока еще находится в разработке, она выразила надежду, что благодаря подготавливаемому пакету мер центры смогут оказать помощь еще большему количеству особенных детей.
 
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