https://ria.ru/20201018/azerbaydzhan-1580366141.html

Азербайджан взял под контроль Худаферинский мост в Карабахе, заявил Алиев

Худаферинский мост в Джебраильском районе на линии соприкосновения в Карабахе перешел под контроль Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T16:42

2020-10-18T16:42

2020-10-18T18:56

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 18 окт — РИА Новости.</strong> Худаферинский мост в Джебраильском районе на линии соприкосновения в Карабахе перешел под контроль Баку, заявил президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a>."Вооруженные силы Азербайджана подняли флаг Азербайджана на древнем Худаферинском мосту", — написал глава государства на своей странице в <a href="https://twitter.com/presidentaz" target="_blank">Twitter</a>.Ранее кадры с государственным символом Азербайджана появились в соцсетях.Монументальный мост, соединяющий Азербайджан с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a>, имеет символическое значение. Длина большого моста — около 200 метров, ширина 4,5 метра, самая высокая точка находится на высоте десять метров над уровнем воды в реке Аракс.В субботу <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> объявили о гуманитарном перемирии, которое вступило в силу в 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября). Однако уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении договоренности.Обострение конфликтаБои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Согласно статье 4 Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства организации.В ночь с 9 на 10 октября главы <a href="http://ria.ru/organization_MID_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Армении</a>, России и Азербайджана по инициативе <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> провели переговоры в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a>. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Режим перемирия вступил в силу с 12:00 10 октября для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank">Красного Креста</a>.

https://ria.ru/20201017/iran-1580199586.html

Добрыня Недобрый Медленно но верно продвигаются вперёд. Армяне! Подпишите уже " полную и безоговорочную капитуляцию!" И пусть ваши граждане живут на этой земле и дальше. Алиев это вам гарантировал и скорее всего так и будет . 62

Добрыня Недобрый Это вряд-ли. Они сообщают о взятии через несколько дней. А за это время продвигаются дальше. 26

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нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире