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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201018/azerbaydzhan-1580366141.html
Азербайджан взял под контроль Худаферинский мост в Карабахе, заявил Алиев
Худаферинский мост в Джебраильском районе на линии соприкосновения в Карабахе перешел под контроль Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T16:42
2020-10-18T18:56
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 18 окт — РИА Новости.</strong> Худаферинский мост в Джебраильском районе на линии соприкосновения в Карабахе перешел под контроль Баку, заявил президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a>."Вооруженные силы Азербайджана подняли флаг Азербайджана на древнем Худаферинском мосту", — написал глава государства на своей странице в <a href="https://twitter.com/presidentaz" target="_blank">Twitter</a>.Ранее кадры с государственным символом Азербайджана появились в соцсетях.Монументальный мост, соединяющий Азербайджан с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a>, имеет символическое значение. Длина большого моста — около 200 метров, ширина 4,5 метра, самая высокая точка находится на высоте десять метров над уровнем воды в реке Аракс.В субботу <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> объявили о гуманитарном перемирии, которое вступило в силу в 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября). Однако уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении договоренности.Обострение конфликтаБои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Согласно статье 4 Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства организации.В ночь с 9 на 10 октября главы <a href="http://ria.ru/organization_MID_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Армении</a>, России и Азербайджана по инициативе <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> провели переговоры в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a>. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Режим перемирия вступил в силу с 12:00 10 октября для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank">Красного Креста</a>.
https://ria.ru/20201017/iran-1580199586.html
Медленно но верно продвигаются вперёд. Армяне! Подпишите уже " полную и безоговорочную капитуляцию!" И пусть ваши граждане живут на этой земле и дальше. Алиев это вам гарантировал и скорее всего так и будет .
62
Это вряд-ли. Они сообщают о взятии через несколько дней. А за это время продвигаются дальше.
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нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
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ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан взял под контроль Худаферинский мост в Карабахе, заявил Алиев

16:42 18.10.2020 (обновлено: 18:56 18.10.2020)
 
© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
БАКУ, 18 окт — РИА Новости. Худаферинский мост в Джебраильском районе на линии соприкосновения в Карабахе перешел под контроль Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Вооруженные силы Азербайджана подняли флаг Азербайджана на древнем Худаферинском мосту", — написал глава государства на своей странице в Twitter.
Ранее кадры с государственным символом Азербайджана появились в соцсетях.
Монументальный мост, соединяющий Азербайджан с Ираном, имеет символическое значение. Длина большого моста — около 200 метров, ширина 4,5 метра, самая высокая точка находится на высоте десять метров над уровнем воды в реке Аракс.
В субботу Ереван и Баку объявили о гуманитарном перемирии, которое вступило в силу в 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября). Однако уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении договоренности.
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Не будем равнодушны". На чьей стороне Иран в карабахском конфликте

Обострение конфликта

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Согласно статье 4 Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства организации.
В ночь с 9 на 10 октября главы МИД Армении, России и Азербайджана по инициативе Владимира Путина провели переговоры в Москве. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Режим перемирия вступил в силу с 12:00 10 октября для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Красного Креста.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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