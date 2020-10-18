https://ria.ru/20201018/azerbaydzhan-1580359253.html

Азербайджан заявил о готовности передать Армении тела погибших в Карабахе

Азербайджан готов к передаче тел погибших армянских военнослужащих, оставшихся на территории республики. Об этом заявили в Государственной комиссии по вопросам... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T15:33

2020-10-18T15:33

2020-10-18T16:26

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

международный комитет красного креста (мккк)

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 18 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> готов к передаче тел погибших армянских военнослужащих, оставшихся на территории республики. Об этом заявили в Государственной комиссии по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников по итогам заседания с участием представителей <u><a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_komitet_Krasnogo_Kresta/">Международного комитета Красного Креста (МККК)</a>.</u>Это планируют сделать по заранее согласованному коридору в направлении приграничного Товузского района.О прекращении огня, обмене пленными, передаче тел и других параметрах перемирия главы МИД Азербайджана и Армении принципиально договорились в Москве 9 октября. На переговоры дипломатов приглашал президент России Владимир Путин.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> решили объявить перемирие с 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> — на границе с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank">Ираном</a>. В Баку обвинили Ереван в попытке атаки на Агдеринском, Физулинском, Гадрутском и Джебраильском направлениях с использованием минометов и артиллерии.Столкновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> обострились утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Согласно четвертой статье Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства организации.

https://ria.ru/20201018/nagornyy-karabakh-pokalechennye-sudby-1580330947.html

https://ria.ru/20201011/karabakh-1579050351.html

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html

Stepan Stepan Азербайджану не мешало бы собрать свои трупы на южном направлении тоже. Почему то в упор не хотят забрать. Разложение такой массы тел грозит санитарной катастрофой 37

Ваша Совесть А ни у кого не возникла мысль, что азербайджанские войска наступают, а армянские отступают. Логично предположить что все трупы остаются на территории освобожденной азербайджанцами. Поэтому ваши сообщения лишены всякого смысла. 22

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, международный комитет красного креста (мккк), азербайджан, армения, в мире