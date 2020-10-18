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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201018/azerbaydzhan-1580359253.html
Азербайджан заявил о готовности передать Армении тела погибших в Карабахе
Азербайджан готов к передаче тел погибших армянских военнослужащих, оставшихся на территории республики. Об этом заявили в Государственной комиссии по вопросам... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T15:33
2020-10-18T16:26
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
международный комитет красного креста (мккк)
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 18 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> готов к передаче тел погибших армянских военнослужащих, оставшихся на территории республики. Об этом заявили в Государственной комиссии по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников по итогам заседания с участием представителей <u><a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_komitet_Krasnogo_Kresta/">Международного комитета Красного Креста (МККК)</a>.</u>Это планируют сделать по заранее согласованному коридору в направлении приграничного Товузского района.О прекращении огня, обмене пленными, передаче тел и других параметрах перемирия главы МИД Азербайджана и Армении принципиально договорились в Москве 9 октября. На переговоры дипломатов приглашал президент России Владимир Путин.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> решили объявить перемирие с 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> — на границе с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank">Ираном</a>. В Баку обвинили Ереван в попытке атаки на Агдеринском, Физулинском, Гадрутском и Джебраильском направлениях с использованием минометов и артиллерии.Столкновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> обострились утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Согласно четвертой статье Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства организации.
https://ria.ru/20201018/nagornyy-karabakh-pokalechennye-sudby-1580330947.html
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579050351.html
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html
Азербайджану не мешало бы собрать свои трупы на южном направлении тоже. Почему то в упор не хотят забрать. Разложение такой массы тел грозит санитарной катастрофой
37
А ни у кого не возникла мысль, что азербайджанские войска наступают, а армянские отступают. Логично предположить что все трупы остаются на территории освобожденной азербайджанцами. Поэтому ваши сообщения лишены всякого смысла.
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нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорный карабах, международный комитет красного креста (мккк), азербайджан, армения, в мире

Азербайджан заявил о готовности передать Армении тела погибших в Карабахе

15:33 18.10.2020 (обновлено: 16:26 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника в городе Степанакерт
Уничтоженная военная техника в городе Степанакерт - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БАКУ, 18 окт — РИА Новости. Азербайджан готов к передаче тел погибших армянских военнослужащих, оставшихся на территории республики. Об этом заявили в Государственной комиссии по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников по итогам заседания с участием представителей Международного комитета Красного Креста (МККК).
Это планируют сделать по заранее согласованному коридору в направлении приграничного Товузского района.
О прекращении огня, обмене пленными, передаче тел и других параметрах перемирия главы МИД Азербайджана и Армении принципиально договорились в Москве 9 октября. На переговоры дипломатов приглашал президент России Владимир Путин.
Нагорный Карабах: покалеченные судьбы - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
Вчера, 09:09
Нагорный Карабах: покалеченные судьбыВоенный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. "Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли", – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране.
Ранее Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе — на границе с Ираном. В Баку обвинили Ереван в попытке атаки на Агдеринском, Физулинском, Гадрутском и Джебраильском направлениях с использованием минометов и артиллерии.
Мужчина осматривает комнату дома в Степанакерте, разрушенного после обстрела - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
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Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Согласно четвертой статье Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства организации.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахМеждународный комитет Красного Креста (МККК)АзербайджанАрменияВ мире
 
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