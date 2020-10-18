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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201018/armeniya-1580331332.html
В Азербайджане заявили о попытке атаки со стороны Армении
Министерство обороны Азербайджана заявляет о попытках атаки со стороны вооруженных сил Армении на нескольких направлениях вдоль линии соприкосновения в... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T09:14
2020-10-18T09:24
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 18 окт - РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявляет о попытках атаки со стороны вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> на нескольких направлениях вдоль линии соприкосновения в Карабахе.Ранее Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> - на границе с Ираном."Несмотря на объявление о новом режиме прекращении огня, в течение ночи вооруженные силы Армении, используя минометы и артиллерию в различных направлениях, сохраняли напряженность на фронте. 18 октября начиная с 07.00 утра противник предпринял попытку атаковать на Агдеринском, Физулинском, Гадрутском и Джебраильском направлениях. Подразделения азербайджанской армии пресекают попытки атаки противника",- сообщает оборонное ведомство.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20201017/peremirie-1580312675.html
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минобороны азербайджана, армения, в мире

В Азербайджане заявили о попытке атаки со стороны Армении

09:14 18.10.2020 (обновлено: 09:24 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов на улице в городе Шуши
Последствия обстрелов на улице в городе Шуши - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БАКУ, 18 окт - РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявляет о попытках атаки со стороны вооруженных сил Армении на нескольких направлениях вдоль линии соприкосновения в Карабахе.
Ранее Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - на границе с Ираном.
"Несмотря на объявление о новом режиме прекращении огня, в течение ночи вооруженные силы Армении, используя минометы и артиллерию в различных направлениях, сохраняли напряженность на фронте. 18 октября начиная с 07.00 утра противник предпринял попытку атаковать на Агдеринском, Физулинском, Гадрутском и Джебраильском направлениях. Подразделения азербайджанской армии пресекают попытки атаки противника",- сообщает оборонное ведомство.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 21:45
Попытка номер два. Армения и Азербайджан объявили о перемирии
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаАрменияВ мире
 
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