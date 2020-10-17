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Застрявший в Шереметьево журналист Радио Франс вернется в Ереван
Руководитель московского бюро Радио Франс Клод Брюйо, застрявший в "Шереметьево", вернется в Ереван вечером в субботу после двух суток ожидания в чистой зоне... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T09:09
2020-10-17T09:09
мид франции‎
москва
франция
шереметьево (аэропорт)
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Руководитель московского бюро Радио Франс Клод Брюйо, застрявший в "Шереметьево", вернется в Ереван вечером в субботу после двух суток ожидания в чистой зоне аэропорта, рассказал РИА Новости сам журналист."Возвращаюсь в Ереван (рейсом) в 18:20", - сообщил Брюйо РИА Новости. Там он будет ждать разрешения на возвращение в Россию.По словам Брюйо, сотрудник МИД РФ, который курирует работу в России французских журналистов, сообщил ему, что журналист "должен вернуться (в Ереван), отправить письмо (властям РФ) и попросить разрешения вернуться". "Он также сказал, что я получу ответ примерно через 2 месяца", - добавил Брюйо. В ведомстве сообщили журналисту, что подать эти документы он может только из-за пределов России.Вечером в четверг переводчик Брюйо Михаил Рощин сообщил РИА Новости, что французского журналиста, прилетевшего в Москву из Еревана, не пропускают через границу, ссылаясь на мартовское распоряжение правительства РФ о мерах по борьбе с коронавирусом. Сам Брюйо рассказал РИА Новости, что ездил в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a> освещать военный конфликт. Француз четыре года живет в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, у него есть рабочая виза и аккредитация МИД РФ. В российской столице его ждут жена и дети. По предположению Рощина, Брюйо подвело то, что перед вылетом из России в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армению</a> он не предупредил российские власти о своем намерении вернуться в Москву и не добился включения в списки иностранцев, которым разрешен въезд в Россию.С тех пор Брюйо провел уже две ночи в гостинице в транзитной зоне "<a href="http://ria.ru/organization_SHeremetevo/" target="_blank" data-auto="true">Шереметьево</a>". Он оповестил о своей ситуации МИД России и посольство <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> в Москве. Его компания Радио Франс, по данным журналиста, связалась с <a href="http://ria.ru/organization_MID_Francii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Франции</a>.
https://ria.ru/20201016/aeroport-1580076258.html
https://ria.ru/20201014/polety-1579801821.html
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франция
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мид франции‎, москва, франция, шереметьево (аэропорт), армения, в мире

Застрявший в Шереметьево журналист Радио Франс вернется в Ереван

09:09 17.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Руководитель московского бюро Радио Франс Клод Брюйо, застрявший в "Шереметьево", вернется в Ереван вечером в субботу после двух суток ожидания в чистой зоне аэропорта, рассказал РИА Новости сам журналист.
"Возвращаюсь в Ереван (рейсом) в 18:20", - сообщил Брюйо РИА Новости. Там он будет ждать разрешения на возвращение в Россию.
Сотрудник полиции у выхода из зоны таможенного контроля в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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Застрявший в "Шереметьево" глава бюро Радио Франс обратился в МИД
По словам Брюйо, сотрудник МИД РФ, который курирует работу в России французских журналистов, сообщил ему, что журналист "должен вернуться (в Ереван), отправить письмо (властям РФ) и попросить разрешения вернуться". "Он также сказал, что я получу ответ примерно через 2 месяца", - добавил Брюйо. В ведомстве сообщили журналисту, что подать эти документы он может только из-за пределов России.
Вечером в четверг переводчик Брюйо Михаил Рощин сообщил РИА Новости, что французского журналиста, прилетевшего в Москву из Еревана, не пропускают через границу, ссылаясь на мартовское распоряжение правительства РФ о мерах по борьбе с коронавирусом. Сам Брюйо рассказал РИА Новости, что ездил в Нагорный Карабах освещать военный конфликт. Француз четыре года живет в Москве, у него есть рабочая виза и аккредитация МИД РФ. В российской столице его ждут жена и дети. По предположению Рощина, Брюйо подвело то, что перед вылетом из России в Армению он не предупредил российские власти о своем намерении вернуться в Москву и не добился включения в списки иностранцев, которым разрешен въезд в Россию.
С тех пор Брюйо провел уже две ночи в гостинице в транзитной зоне "Шереметьево". Он оповестил о своей ситуации МИД России и посольство Франции в Москве. Его компания Радио Франс, по данным журналиста, связалась с МИД Франции.
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МИД Франции‎МоскваФранцияШереметьево (аэропорт)АрменияВ мире
 
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