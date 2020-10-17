Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201017/zhivotnye-1580136389.html
На Алтае в фотоловушку попали дружные котята снежного барса
В фотоловушку в национальном парке "Сайлюгемский" попали два молодых ирбиса, которые в базе данных нацпарка значатся как Ч2 №1 и Ч2 №2, сообщает Русское... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T00:30
2020-10-17T00:30
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
русское географическое общество
республика алтай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580126414_0:224:1113:850_1400x0_80_0_0_19486e8bafcba7daab0e035a35c6c585.jpg
<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. </strong>В фотоловушку в национальном парке "Сайлюгемский" попали два молодых ирбиса, которые в базе данных нацпарка значатся как Ч2 №1 и Ч2 №2, <a href="https://www.rgo.ru/ru/article/druzhnye-kotyata-snezhnogo-barsa-na-fotolovushke-nacparka-saylyugemskiy" target="_blank">сообщает</a> Русское географическое общество.В РГО пояснили, что это детеныши самки снежного барса по имени Чаганка — "поистине образцовой мамочки". С ней научные сотрудники знакомы с 2016 года. Впервые ее отметили тогда с двумя котятами, а в 2018 году она продемонстрировала перед объективом фотоловушки троих детенышей. У ирбисов бывает потомство раз в два года, так что исследователи увидели уже два ее выводка.На снимках — двое из тройни, рожденной в 2018 году. Им сейчас примерно 2,5 года. Этот выводок Чаганки распался осенью прошлого года. Но из троих детенышей только один отселился на другой участок, двое остались на родительской территории, что позволяет предположить, что оба эти молодых барса тоже самки. У ирбиса именно самцы проявляют страсть к "путешествиям", переселяясь иногда на десятки километров от родных угодий. А самки живут по соседству с охотничьим участком матери.Зоологи Сайлюгемского национального парка рассказывают, что эти молодые барсы отмечаются всегда вместе. Если фотоловушка зафиксировала Ч2 №1, значит, следом пройдет Ч2 №2. Половозрелость у ирбиса наступает в возрасте около трех лет. Так что возраст "детства" у этих животных подходит к концу."Мы считаем, что весной 2020 года у Чаганки должен был появиться новый выводок — осенью 2019 года ее заметили на свидании. Но на камеры детенышей барсиха еще не приводила", — говорит Денис Маликов, директор нацпарка.
https://ria.ru/20200403/1569487532.html
республика алтай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580126414_147:188:1045:861_1400x0_80_0_0_32d89915af99b1dd63b488d85cef59d8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, туристы, новости - туризм, русское географическое общество, республика алтай

На Алтае в фотоловушку попали дружные котята снежного барса

00:30 17.10.2020
 
© Фото : @sailugem/TwitterИрбисы в национальном парке "Сайлюгемский
Ирбисы в национальном парке Сайлюгемский - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© Фото : @sailugem/Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В фотоловушку в национальном парке "Сайлюгемский" попали два молодых ирбиса, которые в базе данных нацпарка значатся как Ч2 №1 и Ч2 №2, сообщает Русское географическое общество.
В РГО пояснили, что это детеныши самки снежного барса по имени Чаганка — "поистине образцовой мамочки". С ней научные сотрудники знакомы с 2016 года. Впервые ее отметили тогда с двумя котятами, а в 2018 году она продемонстрировала перед объективом фотоловушки троих детенышей. У ирбисов бывает потомство раз в два года, так что исследователи увидели уже два ее выводка.
На снимках — двое из тройни, рожденной в 2018 году. Им сейчас примерно 2,5 года. Этот выводок Чаганки распался осенью прошлого года. Но из троих детенышей только один отселился на другой участок, двое остались на родительской территории, что позволяет предположить, что оба эти молодых барса тоже самки.
У ирбиса именно самцы проявляют страсть к "путешествиям", переселяясь иногда на десятки километров от родных угодий. А самки живут по соседству с охотничьим участком матери.
Зоологи Сайлюгемского национального парка рассказывают, что эти молодые барсы отмечаются всегда вместе. Если фотоловушка зафиксировала Ч2 №1, значит, следом пройдет Ч2 №2. Половозрелость у ирбиса наступает в возрасте около трех лет. Так что возраст "детства" у этих животных подходит к концу.
"Мы считаем, что весной 2020 года у Чаганки должен был появиться новый выводок — осенью 2019 года ее заметили на свидании. Но на камеры детенышей барсиха еще не приводила", — говорит Денис Маликов, директор нацпарка.
Самка снежного барса по кличке Аксу в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 03.04.2020
3 апреля, 03:19Туризм
В Бурятии нашлась самка снежного барса Гроза с котенком
 
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмРусское географическое обществоРеспублика Алтай
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:44Крымские отельеры поделились мнением об обязательных тестах на COVID-19
09:37В ходе расследования убийства учителя во Франции задержали девять человек
09:35В Бишкеке сняли все блокпосты
09:29Роскачество выявило поддельные творожные сырки
09:28Алиев заявил о взятии Азербайджаном под контроль города Физули в Карабахе
09:23Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
09:21Алиев назвал ракетный обстрел Гянджи военным преступлением
09:19Глава МИД Австрии заразился коронавирусом
09:09Застрявший в Шереметьево журналист Радио Франс вернется в Ереван
09:06В Москве более 2000 человек выздоровели после COVID-19
09:05Назван неожиданный симптом приближающегося инфаркта
09:05Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России
09:04МЧС Азербайджана сообщило о 13 погибших при ракетном обстреле Гянджи
08:44Алиев выступит с обращением к народу
08:42Около 53% бразильцев готовы привиться российской вакциной от COVID-19
08:30В Баку заявили о продвижении азербайджанской армии в Карабахе
08:17Эксперты назвали самый опасный для россиян источник киберугроз
07:52В Баку заявили об обстреле Арменией населенных пунктов в Карабахе
07:50В Карабахе заявили об утреннем обстреле Степанакерта и Шуши
07:43В Одессе вернули имя Жукова "декоммунизированному" Саакашвили проспекту
Лента новостейМолния