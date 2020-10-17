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На Алтае в фотоловушку попали дружные котята снежного барса

В фотоловушку в национальном парке "Сайлюгемский" попали два молодых ирбиса, которые в базе данных нацпарка значатся как Ч2 №1 и Ч2 №2, сообщает Русское... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T00:30

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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. </strong>В фотоловушку в национальном парке "Сайлюгемский" попали два молодых ирбиса, которые в базе данных нацпарка значатся как Ч2 №1 и Ч2 №2, <a href="https://www.rgo.ru/ru/article/druzhnye-kotyata-snezhnogo-barsa-na-fotolovushke-nacparka-saylyugemskiy" target="_blank">сообщает</a> Русское географическое общество.В РГО пояснили, что это детеныши самки снежного барса по имени Чаганка — "поистине образцовой мамочки". С ней научные сотрудники знакомы с 2016 года. Впервые ее отметили тогда с двумя котятами, а в 2018 году она продемонстрировала перед объективом фотоловушки троих детенышей. У ирбисов бывает потомство раз в два года, так что исследователи увидели уже два ее выводка.На снимках — двое из тройни, рожденной в 2018 году. Им сейчас примерно 2,5 года. Этот выводок Чаганки распался осенью прошлого года. Но из троих детенышей только один отселился на другой участок, двое остались на родительской территории, что позволяет предположить, что оба эти молодых барса тоже самки. У ирбиса именно самцы проявляют страсть к "путешествиям", переселяясь иногда на десятки километров от родных угодий. А самки живут по соседству с охотничьим участком матери.Зоологи Сайлюгемского национального парка рассказывают, что эти молодые барсы отмечаются всегда вместе. Если фотоловушка зафиксировала Ч2 №1, значит, следом пройдет Ч2 №2. Половозрелость у ирбиса наступает в возрасте около трех лет. Так что возраст "детства" у этих животных подходит к концу."Мы считаем, что весной 2020 года у Чаганки должен был появиться новый выводок — осенью 2019 года ее заметили на свидании. Но на камеры детенышей барсиха еще не приводила", — говорит Денис Маликов, директор нацпарка.

https://ria.ru/20200403/1569487532.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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