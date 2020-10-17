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В районе крупнейшего месторождения в НАО обнаружили загрязнение на реке
Специалисты выясняют причины появления радужной пленки на воде в районе крупнейшего Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе, сообщил губернатор РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T21:08
2020-10-17T21:08
юрий бездудный
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
происшествия
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<strong>МУРМАНСК, 17 окт - РИА Новости.</strong> Специалисты выясняют причины появления радужной пленки на воде в районе крупнейшего Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе, сообщил губернатор округа <a href="http://ria.ru/person_yuriy-bezdudnyy/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Бездудный</a> на своей странице "ВКонтакте"."Сегодня на поверхности воды реки Колва в районе Харьягинского месторождения была обнаружена радужная плёнка. Компанией-недропользователем выставлено 150 метров бонового заграждения. На месте происшествия работают сотрудники", - написал Бездудный.Он добавил, что дал поручение департаменту природных ресурсов совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзором</a> и природоохранной прокуратурой срочно разобраться в причинах происшествия.
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РИА Новости
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юрий бездудный, ямало-ненецкий автономный округ (янао), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), происшествия

В районе крупнейшего месторождения в НАО обнаружили загрязнение на реке

21:08 17.10.2020
 
© РИА Новости / Евгения НовоженинаРека, загрязнение
Река, загрязнение - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 17 окт - РИА Новости. Специалисты выясняют причины появления радужной пленки на воде в районе крупнейшего Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе, сообщил губернатор округа Юрий Бездудный на своей странице "ВКонтакте".
"Сегодня на поверхности воды реки Колва в районе Харьягинского месторождения была обнаружена радужная плёнка. Компанией-недропользователем выставлено 150 метров бонового заграждения. На месте происшествия работают сотрудники", - написал Бездудный.
Он добавил, что дал поручение департаменту природных ресурсов совместно с Росприроднадзором и природоохранной прокуратурой срочно разобраться в причинах происшествия.
 
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Юрий БездудныйЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Происшествия
 
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