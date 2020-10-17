https://ria.ru/20201017/zagryaznenie-1580309455.html

В районе крупнейшего месторождения в НАО обнаружили загрязнение на реке

Специалисты выясняют причины появления радужной пленки на воде в районе крупнейшего Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе, сообщил губернатор РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T21:08

2020-10-17T21:08

2020-10-17T21:08

юрий бездудный

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

происшествия

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<strong>МУРМАНСК, 17 окт - РИА Новости.</strong> Специалисты выясняют причины появления радужной пленки на воде в районе крупнейшего Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе, сообщил губернатор округа <a href="http://ria.ru/person_yuriy-bezdudnyy/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Бездудный</a> на своей странице "ВКонтакте"."Сегодня на поверхности воды реки Колва в районе Харьягинского месторождения была обнаружена радужная плёнка. Компанией-недропользователем выставлено 150 метров бонового заграждения. На месте происшествия работают сотрудники", - написал Бездудный.Он добавил, что дал поручение департаменту природных ресурсов совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзором</a> и природоохранной прокуратурой срочно разобраться в причинах происшествия.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий бездудный, ямало-ненецкий автономный округ (янао), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), происшествия