https://ria.ru/20201017/zagryaznenie-1580309455.html
В районе крупнейшего месторождения в НАО обнаружили загрязнение на реке
Специалисты выясняют причины появления радужной пленки на воде в районе крупнейшего Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе, сообщил губернатор РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T21:08
2020-10-17T21:08
2020-10-17T21:08
юрий бездудный
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150690/33/1506903313_0:79:1500:923_1400x0_80_0_0_794e3d39e96d250409a7a09cdc35c302.jpg
<strong>МУРМАНСК, 17 окт - РИА Новости.</strong> Специалисты выясняют причины появления радужной пленки на воде в районе крупнейшего Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе, сообщил губернатор округа <a href="http://ria.ru/person_yuriy-bezdudnyy/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Бездудный</a> на своей странице "ВКонтакте"."Сегодня на поверхности воды реки Колва в районе Харьягинского месторождения была обнаружена радужная плёнка. Компанией-недропользователем выставлено 150 метров бонового заграждения. На месте происшествия работают сотрудники", - написал Бездудный.Он добавил, что дал поручение департаменту природных ресурсов совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзором</a> и природоохранной прокуратурой срочно разобраться в причинах происшествия.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/150690/33/1506903313_84:0:1417:1000_1400x0_80_0_0_85cd7ca3fa4c52ffd95f5545bf73b218.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий бездудный, ямало-ненецкий автономный округ (янао), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), происшествия