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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201017/zaderzhanie-1580264047.html
В Минске задержали корреспондента РИА Новости
Корреспондент РИА Новости, освещавший несанкционированную студенческую акцию в Минске, сообщил о своем задержании. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T13:27
2020-10-17T13:47
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 17 окт – РИА Новости.</strong> Корреспондент РИА Новости, освещавший несанкционированную студенческую акцию в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, сообщил о своем задержании."Меня задержали", - сообщил он редакции.Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в субботу задержали более 10 участников многочисленного протестного марша, в котором приняли участие студенты различных вузов Минска.
https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580095992.html
РИА нефиг молчать о пытках происходящих в Белоруссии. Это вам расплата.
79
Пытки, пытки, пытки... сплошная лапша, а вы и рады.
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минск
белоруссия
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали корреспондента РИА Новости

13:27 17.10.2020 (обновлено: 13:47 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости, освещавший несанкционированную студенческую акцию в Минске, сообщил о своем задержании.
"Меня задержали", - сообщил он редакции.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в субботу задержали более 10 участников многочисленного протестного марша, в котором приняли участие студенты различных вузов Минска.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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СК Белоруссии раскрыл подробности уголовного дела Тихановской
 
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
 
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