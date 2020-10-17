https://ria.ru/20201017/zaderzhanie-1580264047.html
В Минске задержали корреспондента РИА Новости
Корреспондент РИА Новости, освещавший несанкционированную студенческую акцию в Минске, сообщил о своем задержании. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T13:27
2020-10-17T13:27
2020-10-17T13:47
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 17 окт – РИА Новости.</strong> Корреспондент РИА Новости, освещавший несанкционированную студенческую акцию в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, сообщил о своем задержании."Меня задержали", - сообщил он редакции.Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в субботу задержали более 10 участников многочисленного протестного марша, в котором приняли участие студенты различных вузов Минска.
https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580095992.html
Deyn Donovan
РИА нефиг молчать о пытках происходящих в Белоруссии. Это вам расплата.
79
Анти Конти
Пытки, пытки, пытки... сплошная лапша, а вы и рады.
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минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире