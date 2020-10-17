https://ria.ru/20201017/zaderzhanie-1580264047.html

В Минске задержали корреспондента РИА Новости

Корреспондент РИА Новости, освещавший несанкционированную студенческую акцию в Минске, сообщил о своем задержании. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T13:27

2020-10-17T13:27

2020-10-17T13:47

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 17 окт – РИА Новости.</strong> Корреспондент РИА Новости, освещавший несанкционированную студенческую акцию в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, сообщил о своем задержании."Меня задержали", - сообщил он редакции.Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в субботу задержали более 10 участников многочисленного протестного марша, в котором приняли участие студенты различных вузов Минска.

https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580095992.html

Deyn Donovan РИА нефиг молчать о пытках происходящих в Белоруссии. Это вам расплата. 79

Анти Конти Пытки, пытки, пытки... сплошная лапша, а вы и рады. 42

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире