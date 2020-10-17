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Названы виды яиц, которые хуже яда
Пользователь WeChat назвал шесть видов яиц, которые могут навредить организму больше, чем яд. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T15:55
2020-10-17T15:55
wechat
яйца
здоровье
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<strong>МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. </strong>Пользователь <a href="http://ria.ru/organization_WeChat/" target="_blank" data-auto="true">WeChat</a> назвал шесть видов яиц, которые могут навредить организму больше, чем яд. Так, по его мнению, следует быть осторожным с сырыми яйцами, в которых могут быть бактерии, вызывающие диарею. Кроме того, в них содержится авидин и антитрипсин, влияющие на усвоение организмом яичного белка. Перед употреблением яйца нужно сварить при высокой температуре, чтобы бактерии погибли.Если яичный белок смешался с желтком, приобрел мутный оттенок и имеет неприятный запах, его нельзя есть, поскольку эти признаки говорят о размножающихся внутри яйца бактериях. Почерневший и присохший к скорлупе яичный желток также указывают на то, что продукт непригоден для приема в пищу. Треснутая скорлупа делает яйца уязвимыми перед бактериями и влияет на срок годности, а хранение в мокрой или сырой среде повреждает защитную пленку скорлупы и приводит к размножению микроорганизмов внутри оболочки. Это проявляется заплесневелостью и черными пятнами. В процессе инкубации может произойти остановка эмбрионального развития зародыша цыпленка в яйце из-за влажности, температуры, а также заражения сальмонеллой и паразитами. Такое яйцо может стать "разносчиком" кишечной палочки, стафилококка и прочих бактерий и привести к отравлению. <em><strong>Полный текст статьи читайте на сайте</strong></em> <em><strong><a href="https://inosmi.ru/inoblog/20201017/248317873.html" target="_blank">ИноСМИ</a>&gt;&gt;</strong></em>
https://ria.ru/20191121/1561378019.html
"Перед употреблением яйца нужно сварить при высокой температуре"... А есть варианты варки при НИЗКОЙ температуре? Это какой? Кто-то отменил температуру закипания воды?
39
"Если яичный белок смешался с желтком, приобрел мутный оттенок и имеет неприятный запах, его нельзя есть" - автор всерьез думает, что кто-то ТАКОЕ будет есть, что надо нас научить это не делать?
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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wechat, яйца, здоровье

Названы виды яиц, которые хуже яда

15:55 17.10.2020
 
© Fotolia / sujadnЯйцо
Яйцо - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© Fotolia / sujadn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Пользователь WeChat назвал шесть видов яиц, которые могут навредить организму больше, чем яд.
Так, по его мнению, следует быть осторожным с сырыми яйцами, в которых могут быть бактерии, вызывающие диарею. Кроме того, в них содержится авидин и антитрипсин, влияющие на усвоение организмом яичного белка. Перед употреблением яйца нужно сварить при высокой температуре, чтобы бактерии погибли.
Если яичный белок смешался с желтком, приобрел мутный оттенок и имеет неприятный запах, его нельзя есть, поскольку эти признаки говорят о размножающихся внутри яйца бактериях.
Почерневший и присохший к скорлупе яичный желток также указывают на то, что продукт непригоден для приема в пищу.
Треснутая скорлупа делает яйца уязвимыми перед бактериями и влияет на срок годности, а хранение в мокрой или сырой среде повреждает защитную пленку скорлупы и приводит к размножению микроорганизмов внутри оболочки. Это проявляется заплесневелостью и черными пятнами.
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В процессе инкубации может произойти остановка эмбрионального развития зародыша цыпленка в яйце из-за влажности, температуры, а также заражения сальмонеллой и паразитами. Такое яйцо может стать "разносчиком" кишечной палочки, стафилококка и прочих бактерий и привести к отравлению.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
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WeChatяйцаЗдоровье
 
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