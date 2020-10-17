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https://ria.ru/20201017/turtsiya-1580282935.html
Турция нашла в Черном море 85 миллиардов кубометров газа
Турция обнаружила в Черном море новые запасы природного газа объемом 85 миллиардов кубометров, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T16:38
2020-10-17T18:39
реджеп тайип эрдоган
черное море
турция
экономика
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<strong>АНКАРА, 17 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> обнаружила в <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черном море</a> новые запасы природного газа объемом 85 миллиардов кубометров, заявил президент страны <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Реджеп Тайип Эрдоган</a> во время посещения бурового судна Fatih. Трансляция велась в Twitter-аккаунте главы государства.В августе Эрдоган сообщил, что команда Fatih нашла 320 миллиардов кубометров газа в Черном море — это крупнейшее в истории страны месторождение голубого топлива.Как отметил Эрдоган, после августовской находки судно продолжило работу. По его словам, общий размер нового месторождения составляет 405 миллиардов кубометров.Турецкий лидер отметил, что Анкара намерена начать добычу газа из этих запасов в 2023-м.
https://ria.ru/20200726/1574910102.html
У Миллера ещё с августа слёзы не просохли — а тут опять такой удар.
176
никто не даст турции это делать у сша есть элита кормящаяся с газа, у нас есть элита кормящаяся с газа - тут быстро консенсус найдется и ес будет непротив так как эрдоган слишком много пугает европу. а так как у сша давно есть план столкнуть иран с турцией, то скорее всего так и поступят из воюющих стран нефть-газ не поступают.
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черное море
турция
РИА Новости
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реджеп тайип эрдоган, черное море, турция, экономика

Турция нашла в Черном море 85 миллиардов кубометров газа

16:38 17.10.2020 (обновлено: 18:39 17.10.2020)
 
© REUTERS / Presidential Press Office/Murat CetinmuhurdarПрезидент Турции Тайип Эрдоган смотрит на буровое судно Fatih со своего вертолета, Турция. 17 октября 2020
Президент Турции Тайип Эрдоган смотрит на буровое судно Fatih со своего вертолета, Турция. 17 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© REUTERS / Presidential Press Office/Murat Cetinmuhurdar
Читать ria.ru в
АНКАРА, 17 окт — РИА Новости. Турция обнаружила в Черном море новые запасы природного газа объемом 85 миллиардов кубометров, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения бурового судна Fatih. Трансляция велась в Twitter-аккаунте главы государства.
В августе Эрдоган сообщил, что команда Fatih нашла 320 миллиардов кубометров газа в Черном море — это крупнейшее в истории страны месторождение голубого топлива.
Как отметил Эрдоган, после августовской находки судно продолжило работу. По его словам, общий размер нового месторождения составляет 405 миллиардов кубометров.
Турецкий лидер отметил, что Анкара намерена начать добычу газа из этих запасов в 2023-м.
Труба газопровода - РИА Новости, 1920, 26.07.2020
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Реджеп Тайип ЭрдоганЧерное мореТурцияЭкономика
 
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