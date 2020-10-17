https://ria.ru/20201017/turtsiya-1580282935.html

Турция нашла в Черном море 85 миллиардов кубометров газа

Турция обнаружила в Черном море новые запасы природного газа объемом 85 миллиардов кубометров, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T16:38

2020-10-17T16:38

2020-10-17T18:39

реджеп тайип эрдоган

черное море

турция

экономика

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<strong>АНКАРА, 17 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> обнаружила в <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черном море</a> новые запасы природного газа объемом 85 миллиардов кубометров, заявил президент страны <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Реджеп Тайип Эрдоган</a> во время посещения бурового судна Fatih. Трансляция велась в Twitter-аккаунте главы государства.В августе Эрдоган сообщил, что команда Fatih нашла 320 миллиардов кубометров газа в Черном море — это крупнейшее в истории страны месторождение голубого топлива.Как отметил Эрдоган, после августовской находки судно продолжило работу. По его словам, общий размер нового месторождения составляет 405 миллиардов кубометров.Турецкий лидер отметил, что Анкара намерена начать добычу газа из этих запасов в 2023-м.

https://ria.ru/20200726/1574910102.html

Калинка Малинкова У Миллера ещё с августа слёзы не просохли — а тут опять такой удар. 176

Николай Ефимов никто не даст турции это делать у сша есть элита кормящаяся с газа, у нас есть элита кормящаяся с газа - тут быстро консенсус найдется и ес будет непротив так как эрдоган слишком много пугает европу. а так как у сша давно есть план столкнуть иран с турцией, то скорее всего так и поступят из воюющих стран нефть-газ не поступают. 95

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черное море

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реджеп тайип эрдоган, черное море, турция, экономика