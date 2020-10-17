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https://ria.ru/20201017/tesak-1580267720.html
Постановление об отказе заводить дело о смерти "Тесака" отменили
Следственное управление СК РФ по Челябинской области отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти националиста Максима... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T14:07
2020-10-17T14:07
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича
максим марцинкевич
следственный комитет россии (ск рф)
челябинская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Следственное управление СК РФ по <a href="https://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast" target="_blank">Челябинской области</a> отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака), сообщил РИА Новости адвокат семьи <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Mikhalchik/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Михальчик</a>.Накануне защитник заявлял, что челябинские следователи вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Марцинкевича."СУСК по Челябинской области отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Максима Марцинкевича. Нам известно, что 16 октября следователем было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В тот же день руководителем СУ указанное решение было признано незаконным и отменено. Копии указанных решений нам не предоставлялись", - рассказал собеседник агентства. Комментарием следствия РИА Новости не располагает.ГУФСИН по Челябинской области 16 сентября информировало, что <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Марцинкевич</a> покончил с собой в СИЗО-3. СУСК добавило, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов сообщал РИА Новости, что того принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он должен был быть этапирован в Москву. Другой его адвокат Валентина Трофимник, посещавшая Тесака в Красноярске, подтвердила агентству, что ее подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты. Отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина, попросив его возбудить уголовное дело по статье "убийство" и взять расследование на личный контроль. Заявление было перенаправлено в СК по Челябинской области для принятия решения.После того как тело осужденного было выдано его отцу для захоронения, Михальчик отмечал, что на нем были обнаружены вероятные следы пыток - "гематомы, раны, отсутствие нескольких ногтей". В начале октября Марцинкевича похоронили на Кунцевском кладбище в Москве.Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.
https://ria.ru/20201003/tesak-1578157768.html
https://ria.ru/20200924/pytki-1577709388.html
https://ria.ru/20200917/tesak-1577413614.html
Ну очевидно же,что довели человека до самоубийства или еще хуже-убили.
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челябинская область
РИА Новости
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смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, происшествия

Постановление об отказе заводить дело о смерти "Тесака" отменили

14:07 17.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНационалист Максим Марцинкевич (Тесак) в суде
Националист Максим Марцинкевич (Тесак) в суде - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Челябинской области отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака), сообщил РИА Новости адвокат семьи Алексей Михальчик.
Накануне защитник заявлял, что челябинские следователи вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Марцинкевича.
"СУСК по Челябинской области отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Максима Марцинкевича. Нам известно, что 16 октября следователем было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В тот же день руководителем СУ указанное решение было признано незаконным и отменено. Копии указанных решений нам не предоставлялись", - рассказал собеседник агентства. Комментарием следствия РИА Новости не располагает.
ГУФСИН по Челябинской области 16 сентября информировало, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3. СУСК добавило, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.
Церемония прощания с националистом Максимом Марцинкевичем (известным как Тесак) на Кунцевском кладбище - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 18:15
"Тесака" похоронили на Кунцевском кладбище в Москве
Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов сообщал РИА Новости, что того принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он должен был быть этапирован в Москву. Другой его адвокат Валентина Трофимник, посещавшая Тесака в Красноярске, подтвердила агентству, что ее подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты. Отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина, попросив его возбудить уголовное дело по статье "убийство" и взять расследование на личный контроль. Заявление было перенаправлено в СК по Челябинской области для принятия решения.
После того как тело осужденного было выдано его отцу для захоронения, Михальчик отмечал, что на нем были обнаружены вероятные следы пыток - "гематомы, раны, отсутствие нескольких ногтей". В начале октября Марцинкевича похоронили на Кунцевском кладбище в Москве.
Максим Марцинкевич (Тесак) в суде - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 14:30
Адвокат заявил, что на теле "Тесака" обнаружили следы пыток
Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.
Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.
Максим Марцинкевич (Тесак) в суде - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 21:05
СМИ раскрыли содержание последнего письма "Тесака" возлюбленной
 
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Смерть националиста Максима "Тесака" МарцинкевичаМаксим МарцинкевичСледственный комитет России (СК РФ)Челябинская областьПроисшествия
 
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