https://ria.ru/20201017/supermodel-1580254094.html

Фигура 51-летней супермодели в купальнике вызвала ажиотаж в Сети

Датская супермодель Хелена Кристенсен поделилась в Instagram новым снимком, который восхитил ее поклонников. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T11:57

2020-10-17T11:57

2020-10-17T11:57

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Датская супермодель <a href="http://ria.ru/person_khelena-kristensen/" target="_blank" data-auto="true">Хелена Кристенсен</a> поделилась в Instagram новым снимком, который восхитил ее поклонников. На размещенном фото 51-летняя звезда позирует на природе в слитном купальнике белого цвета. Свой образ модель дополнила собранными в пучок волосами и золотым браслетом. Помимо своей фотографии, Кристенсен выложила снимки с территории ее дома.Подписчики высоко оценили внешний вид и фигуру модели.“Моя самая любимая модель в мире”, “Вы настолько идеальны, что я не понимаю как такое возможно с точки зрения генетики”, “Вы божественны и ваши формы тоже”, “Всегда сногсшибательна”, “Очень красивая”, “Отличный ракурс”, - написали они.Ранее модель делилась с подписчиками <a href="https://ria.ru/20200907/fotomodel-1576882874.html">фотоссесией</a> в нижнем белье, в которой она снялась для своего бренда обуви STÆRK&CHRISTENSEN. Фотографии также привели поклонников в восторг. Они отметили, что Кристенсен остается в отличной форме.

https://ria.ru/20201010/televeduschaya-1579169977.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хелена кристенсен, знаменитости, звезды, в мире