В Карабахе заявили о двух пострадавших при ударе по Степанакерту
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил в субботу, что два мирных жителя пострадали, по предварительным данным, в результате атаки Азербайджана по жилым районам Степанакерта.
Ранее сообщалось, что несколько мощных взрывов раздались в столице непризнанной НКР Степанакерте.
"В результате недавних ударов Азербайджана были поражены жилые районы Степанакерта. По предварительным данным, по меньшей мере 2 мирных жителя получили ранения. К счастью, люди оставались в убежищах и избежали больших потерь", - написал Бегларян в Twitter.
With the recent strikes #Azerbaijan struck residential areas of #Stepanakert.— Artak Beglaryan (@Artak_Beglaryan) October 17, 2020
Preliminarily there are at least 2 wounded civilians. Luckily people were staying at shelters & escaped from large casualties.
Just now public warning siren continues, no sleep to everyone.#DontBeBlind
Позже он сообщил, что Азербайджан нанес еще несколько ударов по центральным жилым районам. КАк сообщает корреспондент РИА Новости, в центре Степанакерта около 5.30 по местному времени (4.30 мск) раздалось три взрыва.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
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