https://ria.ru/20201017/stepanakert-1580229243.html

В Степанакерте прогремели несколько взрывов

Несколько мощных взрывов раздались в столице непризнанной НКР Степанакерте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T03:44

2020-10-17T03:44

2020-10-17T04:19

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 17 окт - РИА Новости.</strong> Несколько мощных взрывов раздались в столице непризнанной <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">НКР</a> <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерте</a>, передает корреспондент РИА Новости.Власти в третий раз за ночь включили сирену воздушной тревоги. Какие объекты были поражены, пока неизвестно. Местные жители предпочитают ночевать в подвалах.По отзывам очевидцев, один из взрывов мог раздаться около центра города, еще один или два - на окраине. Сирена звучала около 10 минут, после чего была выключена. Однако еще через полчаса после этого ее вновь включили на продолжительное время - уже в четвертый раз за ночь.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

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нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире