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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201017/stepanakert-1580229243.html
В Степанакерте прогремели несколько взрывов
Несколько мощных взрывов раздались в столице непризнанной НКР Степанакерте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T03:44
2020-10-17T04:19
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 17 окт - РИА Новости.</strong> Несколько мощных взрывов раздались в столице непризнанной <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">НКР</a> <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерте</a>, передает корреспондент РИА Новости.Власти в третий раз за ночь включили сирену воздушной тревоги. Какие объекты были поражены, пока неизвестно. Местные жители предпочитают ночевать в подвалах.По отзывам очевидцев, один из взрывов мог раздаться около центра города, еще один или два - на окраине. Сирена звучала около 10 минут, после чего была выключена. Однако еще через полчаса после этого ее вновь включили на продолжительное время - уже в четвертый раз за ночь.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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нагорный карабах
степанакерт
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
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нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире

В Степанакерте прогремели несколько взрывов

03:44 17.10.2020 (обновлено: 04:19 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМужчина возле воронки от упавшего снаряда возле здания школы №10 в Степанакерте
Мужчина возле воронки от упавшего снаряда возле здания школы №10 в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости
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СТЕПАНАКЕРТ, 17 окт - РИА Новости. Несколько мощных взрывов раздались в столице непризнанной НКР Степанакерте, передает корреспондент РИА Новости.
Власти в третий раз за ночь включили сирену воздушной тревоги. Какие объекты были поражены, пока неизвестно. Местные жители предпочитают ночевать в подвалах.
По отзывам очевидцев, один из взрывов мог раздаться около центра города, еще один или два - на окраине. Сирена звучала около 10 минут, после чего была выключена. Однако еще через полчаса после этого ее вновь включили на продолжительное время - уже в четвертый раз за ночь.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахСтепанакертАзербайджанАрменияВ мире
 
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