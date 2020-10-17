https://ria.ru/20201017/stepanakert-1580224547.html

В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги

Сирену воздушной тревоги второй раз за ночь включили в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T01:27

2020-10-17T01:27

2020-10-17T01:27

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 17 окт - РИА Новости.</strong> Сирену воздушной тревоги второй раз за ночь включили в столице непризнанной <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорно-Карабахской Республики</a> <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерте</a>, передает корреспондент РИА Новости.Был слышен далекий хлопок, после чего никаких взрывов слышно не было.Ранее власти непризнанной республики сообщили об обстрелах Степанакерта, Мартакерта и села Шош, в последнем, как сообщается, было ранено три человека, один из них в тяжелом состоянии.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

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нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире