https://ria.ru/20201017/shkola-1580265226.html

В ряде регионов ликвидируют трехсменное обучение в школах

Правительство России одобрило создание новых мест и ликвидацию трехсменного обучения в школах Бурятии, Дагестана, Ингушетии и Чечни, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T13:48

2020-10-17T13:48

2020-10-17T13:48

россия

республика бурятия

республика дагестан

чеченская республика (чечня)

михаил мишустин

республика ингушетия

рязанская область

общество

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Правительство России одобрило создание новых мест и ликвидацию трехсменного обучения в школах <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaBurjatija" target="_blank">Бурятии</a>, <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестана</a>, <a href="https://ria.ru/location_Ingushetija" target="_blank">Ингушетии</a> и <a href="https://ria.ru/chr" target="_blank">Чечни</a>, сообщается <a href="http://government.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте кабмина</a>.Ранее глава правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> сообщил, что в Бурятии, Дагестане и Чечне школьники по-прежнему учатся в три смены, потребность в дополнительных школьных местах высока также в Ингушетии, эти регионы до конца 2021 года получат в общей сложности около 12 миллиардов рублей на решение этой проблемы.На заседании обсуждались вопросы о внесении изменений в распределение объемов субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденное приложением 34 к ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов."Принятие проекта распоряжения направлено на ликвидацию трехсменного обучения в школах в республиках Бурятия, Дагестан, Ингушетия и Чеченской Республике", - говорится в сообщении.Кроме того, правительство рассмотрело внесение изменений в распределение объемов субсидий на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.Принятие проекта распоряжения обеспечит строительство школы в городе <a href="http://ria.ru/location_Sasovo/" target="_blank" data-auto="true">Сасово</a> <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> в 2020-2021 годах."Принять проект распоряжения правительства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по данному вопросу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20190129/1550096228.html

https://sn.ria.ru/20181210/1547731809.html

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россия

республика бурятия

республика ингушетия

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика бурятия, республика дагестан, чеченская республика (чечня), михаил мишустин, республика ингушетия, рязанская область, общество