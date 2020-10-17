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https://ria.ru/20201017/sanktsii-1580249368.html
Чижов заявил о самом низком уровне отношений между Россией и ЕС
В Евросоюзе явно было "внутреннее разногласие" по вопросу введения санкций против Москвы из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявил журналистам российский... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T11:14
2020-10-17T16:51
госпитализация алексея навального
владимир чижов
алексей навальный
евросоюз
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 17 окт — РИА Новости, Мария Князева.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a> явно было "внутреннее разногласие" по вопросу введения санкций против Москвы из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявил журналистам российский постпред при ЕС <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_CHizhov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чижов</a>.Чижов отметил, что Россия считает новые рестрикции незаконными. Как указал постпред, обоснование новых ограничений "и с политической, и с юридической точек зрения очень хилое, а с моральной — просто неприемлемое"."Это решение (Евросоюза. — Прим. ред.) подтвердило наши худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время", — сказал Чижов.Он подчеркнул, что в мире есть только одна инстанция, уполномоченная вводить ограничения, — Совет Безопасности ООН.Как уточнил постпред, инициатива по санкционным мерам исходила от Франции и Германии."Логично исходить из того, что ответные меры могут коснуться двусторонних отношений Москвы именно с Берлином и Парижем, ведь никто не скрывает, что за этим шагом стояли именно они", — заключил Чижов.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюз</a> опубликовал постановление о включении в санкционный список директора <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank">Александра Бортникова</a>, первого замглавы администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank">Сергея Кириенко</a> и еще четырех высокопоставленных госслужащих.Инцидент с Алексеем НавальнымДвадцатого августа основателя <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">Фонда борьбы с коррупцией</a> госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Сейчас состояние Навального улучшилось, он проходит реабилитацию.Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. При этом известно, что немецкая разведка и ряд западных государств изучали вещество и имели к нему доступ. Россия же, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ под контролем ОЗХО.<em>Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20201016/navalnyy-1580162902.html
https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579948051.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201014/navalnyy-1579718401.html
Инициаторы, - Франция и Германия, - те, кто больше всех заглядывают нам в глаза, изображая дружбу. Каждую нелепость пытаются обратить нам во зло. Достали со своей мышиной вознёй.
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Партия ( США) сказала надо - Евросоюз ответил -есть!
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госпитализация алексея навального, владимир чижов, алексей навальный, евросоюз

Чижов заявил о самом низком уровне отношений между Россией и ЕС

11:14 17.10.2020 (обновлено: 16:51 17.10.2020)
 
© REUTERS / Yves HermanФлаги Европейского Союза у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Европейского Союза у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© REUTERS / Yves Herman
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт — РИА Новости, Мария Князева. В Евросоюзе явно было "внутреннее разногласие" по вопросу введения санкций против Москвы из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявил журналистам российский постпред при ЕС Владимир Чижов.

"Неслучайно в СМИ сначала появилась информация о девяти подпадающих под них (санкции. — Прим. ред.) лицах, потом их количество сократилось до шести", — пояснил дипломат.

Чижов отметил, что Россия считает новые рестрикции незаконными. Как указал постпред, обоснование новых ограничений "и с политической, и с юридической точек зрения очень хилое, а с моральной — просто неприемлемое".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 16:55
Guardian озвучила версию западных спецслужб о произошедшем с Навальным
"Это решение (Евросоюза. — Прим. ред.) подтвердило наши худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время", — сказал Чижов.
Он подчеркнул, что в мире есть только одна инстанция, уполномоченная вводить ограничения, — Совет Безопасности ООН.
Как уточнил постпред, инициатива по санкционным мерам исходила от Франции и Германии.
"Логично исходить из того, что ответные меры могут коснуться двусторонних отношений Москвы именно с Берлином и Парижем, ведь никто не скрывает, что за этим шагом стояли именно они", — заключил Чижов.
Ранее Евросоюз опубликовал постановление о включении в санкционный список директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и еще четырех высокопоставленных госслужащих.
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 15:03
Европа дорого заплатит за новые антироссийские санкции

Инцидент с Алексеем Навальным

Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Сейчас состояние Навального улучшилось, он проходит реабилитацию.
Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. При этом известно, что немецкая разведка и ряд западных государств изучали вещество и имели к нему доступ. Россия же, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ под контролем ОЗХО.
Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 11:11Сказано в эфире
Политолог рассказал, кто проиграет от санкций из-за дела НавальногоЖурналист Владимир Познер считает, что антироссийские санкции из-за дела Алексея Навального будут контрпродуктивными. В эфире радио Sputnik своим мнением на этот счет поделился политолог Владимир Шаповалов.
 
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Госпитализация Алексея НавальногоВладимир ЧижовАлексей НавальныйЕвросоюз
 
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