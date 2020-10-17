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https://ria.ru/20201017/sanktsii-1580248402.html
Постпред России при ЕС раскритиковал обоснование санкций по Навальному
Обоснование новых санкций ЕС, введённых им по инциденту с Алексеем Навальным, с политической и юридической точек зрения очень хилое, а с моральной – просто... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T11:06
2020-10-17T11:06
госпитализация алексея навального
россия
владимир чижов
алексей навальный
евросоюз
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости, Мария Князева.</strong> Обоснование новых санкций ЕС, введённых им по инциденту с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, с политической и юридической точек зрения очень хилое, а с моральной – просто неприемлемое, заявил российским журналистам постоянный представитель России при <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_CHizhov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чижов</a>.ЕС ввел ранее в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Навальным, россиянам запретили въезд на территорию Союза. Среди тех, на кого будут наложены ограничения Евросоюза, - директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва зеркально ответит на антироссийские санкции ЕС в связи с делом Навального. Он также заявил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом, так как "люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе, не понимают необходимости взаимоуважительного разговора", Евросоюз ведет себя неприемлемо в деле с Навальным.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201016/navalnyy-1580162902.html
https://ria.ru/20201015/navalnyy-1579968596.html
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госпитализация алексея навального, россия, владимир чижов, алексей навальный, евросоюз

Постпред России при ЕС раскритиковал обоснование санкций по Навальному

11:06 17.10.2020
 
© AP Photo / dpa / Christoph SoederЗдание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине
Здание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© AP Photo / dpa / Christoph Soeder
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости, Мария Князева. Обоснование новых санкций ЕС, введённых им по инциденту с Алексеем Навальным, с политической и юридической точек зрения очень хилое, а с моральной – просто неприемлемое, заявил российским журналистам постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Обоснование этих санкций и с политической, и с юридической точек зрения очень хилое, а с моральной – просто неприемлемое", - сказал он.

ЕС ввел ранее в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Навальным, россиянам запретили въезд на территорию Союза. Среди тех, на кого будут наложены ограничения Евросоюза, - директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва зеркально ответит на антироссийские санкции ЕС в связи с делом Навального. Он также заявил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом, так как "люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе, не понимают необходимости взаимоуважительного разговора", Евросоюз ведет себя неприемлемо в деле с Навальным.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 16:55
Guardian озвучила версию западных спецслужб о произошедшем с Навальным
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 16:18
МИД прокомментировал слова Мааса об инциденте с Навальным
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.
 
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияВладимир ЧижовАлексей НавальныйЕвросоюз
 
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