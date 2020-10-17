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https://ria.ru/20201017/sanktsii-1580248052.html
Россия примет зеркальные меры на санкции ЕС по Навальному, заявил Чижов
Россия примет зеркальные ответные меры на санкции Евросоюза в связи с произошедшим с Алексеем Навальным, заявил российским журналистам постоянный представитель... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T11:04
2020-10-17T11:04
госпитализация алексея навального
алексей навальный
евросоюз
москва
берлин (город)
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости.</strong> Россия примет зеркальные ответные меры на санкции <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> в связи с произошедшим с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявил российским журналистам постоянный представитель России при Евросоюзе <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_CHizhov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чижов</a>.ЕС ввел ранее в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Навальным, россиянам запретили въезд на территорию Союза. Среди тех, на кого будут наложены ограничения Евросоюза, - директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло."Несомненно, зеркальные ответные меры будут приняты. Поскольку санкции введены персональные, то и ответ будет, очевидно, персональным", - сказал Чижов."Логично исходить из того, что ответные меры могут коснуться двусторонних отношений <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> именно с Берлином и Парижем, ведь никто не скрывает, что за этим шагом стояли именно они", - добавил постпред РФ.Он предположил, что поскольку у этого процесса были именно такие инициаторы, все прошло столь быстро. "Если бы это были иные члены ЕС, процесс мог бы занять совсем другое количество времени", - отметил Чижов.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/maas-1580026846.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/navalnyy-1580188590.html
Наша адекватная "мстя будет страшна": их чиновников не пустят отдыхать на сочинские пляжи, а активы в российских банках будут арестованы. С нами лучше не шутить.
65
Какие конкретно? Блаблабла сплошное....
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10
москва
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, евросоюз, москва, берлин (город), в мире

Россия примет зеркальные меры на санкции ЕС по Навальному, заявил Чижов

11:04 17.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Россия примет зеркальные ответные меры на санкции Евросоюза в связи с произошедшим с Алексеем Навальным, заявил российским журналистам постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
ЕС ввел ранее в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Навальным, россиянам запретили въезд на территорию Союза. Среди тех, на кого будут наложены ограничения Евросоюза, - директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.
"Несомненно, зеркальные ответные меры будут приняты. Поскольку санкции введены персональные, то и ответ будет, очевидно, персональным", - сказал Чижов.
"Логично исходить из того, что ответные меры могут коснуться двусторонних отношений Москвы именно с Берлином и Парижем, ведь никто не скрывает, что за этим шагом стояли именно они", - добавил постпред РФ.
Он предположил, что поскольку у этого процесса были именно такие инициаторы, все прошло столь быстро. "Если бы это были иные члены ЕС, процесс мог бы занять совсем другое количество времени", - отметил Чижов.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 20:32
Уверен в правильности мер. Маас рассказал о "виновных" в деле Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Алексей Навальный на заседании суда об изменении меры пресечения. 19 июля 2013 - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 18:49Сказано в эфире
"Полный бред". Эксперты о статье The Guardian про "отравление" НавальногоВ разведслужбах трех европейских стран считают, что Алексея Навального отравила ФСБ, но не чтобы его убить, а чтобы заставить уехать из страны, пишут британские СМИ. Эту версию прокомментировали в эфире радио Sputnik подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов и политолог Григорий Добромелов.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
 
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйЕвросоюзМоскваБерлин (город)В мире
 
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