Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201017/s-300-1580296150.html
Минобороны Азербайджана показало видео удара по армянскому С-300
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео удара по позициям зенитно-ракетного комплекса С-300 армянской армии. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T18:58
2020-10-17T19:31
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580295366_0:4:900:510_1400x0_80_0_0_7da2a64aac37963ba7116ca6245010f3.png
<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> опубликовало видео удара по позициям зенитно-ракетного комплекса <a href="http://ria.ru/product_S_300/" target="_blank" data-auto="true">С-300</a> армянской армии. Как заявили в ведомстве, ЗРК удалось уничтожить: этот момент запечатлен на кадрах, снятых с беспилотника.Минобороны не уточнило, когда Баку нанес удар и где располагался комплекс С-300. Ситуация на линии соприкосновения обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в некоторых регионах.Конфликт обостряется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.В ночь с 9 на 10 октября главы <a href="http://ria.ru/organization_MID_Armenii/" target="_blank">МИД Армении</a>, России и Азербайджана по инициативе <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимира Путина</a> провели переговоры в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a>. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Режим перемирия вступил в силу 10 октября с 12:00 (11:00 мск) для обмена пленными и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank">Красного Креста</a>. Однако, несмотря на договоренности, боевые действия продолжились.
https://ria.ru/20201017/iran-1580199586.html
https://ria.ru/20201017/armeniya-1580223272.html
Очередной вброс... С-300 они уничтожить не могли
53
Да это надувные муляжи стояли
42
63
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580295366_66:0:814:561_1400x0_80_0_0_d274a41e5d53c9470b7736bb2961c0c1.png
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорный карабах, азербайджан, армения

Минобороны Азербайджана показало видео удара по армянскому С-300

18:58 17.10.2020 (обновлено: 19:31 17.10.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео удара по позициям зенитно-ракетного комплекса С-300 армянской армии.
Как заявили в ведомстве, ЗРК удалось уничтожить: этот момент запечатлен на кадрах, снятых с беспилотника.
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
Вчера, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Не будем равнодушны". На чьей стороне Иран в карабахском конфликте
Минобороны не уточнило, когда Баку нанес удар и где располагался комплекс С-300.
Ситуация на линии соприкосновения обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в некоторых регионах.
Конфликт обостряется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
В ночь с 9 на 10 октября главы МИД Армении, России и Азербайджана по инициативе Владимира Путина провели переговоры в Москве. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Режим перемирия вступил в силу 10 октября с 12:00 (11:00 мск) для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако, несмотря на договоренности, боевые действия продолжились.
Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Агдамском районе - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
Вчера, 01:02Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Ереване заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
 
Обсудить63
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАзербайджанАрмения
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Антонов оценил признание американского чиновника о санкциях против России
01:15Врач рассказала, как правильно выбрать хлеб
00:58В российской умме прокомментировали убийство учителя во Франции
00:58Соседка рассказала о семье женщины, выбросившей детей из окна в Саратове
00:51Антонов не исключил, что Трамп продолжит блокирование ДСНВ после выборов
00:46В РПЦ прокомментировали вмешательство Турции в конфликт в Карабахе
00:39Иран не планирует массово закупать обычные виды вооружений
00:23Антонов: Россия пытается убедить США прекратить гонку вооружений
00:21Антонов заявил, что у России нет контактов в предвыборном штабе Байдена
00:20Антонов пообещал ответ на размещение американских ракет в Азии
00:18В Армении рассказали о соблюдении перемирия в Карабахе
00:06МИД Армении прокомментировал договоренности о прекращении огня в Карабахе
23:49В Москве прошел первый за эту осень мокрый снег с дождем
23:43МИД Ирана сообщил о снятии оружейного эмбарго со страны
23:25На Урале опровергли информацию о принудительной стерилизации в пансионате
23:12Заворотнюк вышла на связь с Малаховым
23:03В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом
22:46Трамп раскритиковал модератора вторых дебатов
22:07В Карабахе заявили о готовности соблюдать перемирие
21:43В Москве задержали мужчин, напавших на полицейских на детской площадке
Лента новостейМолния