https://ria.ru/20201017/s-300-1580296150.html

Минобороны Азербайджана показало видео удара по армянскому С-300

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео удара по позициям зенитно-ракетного комплекса С-300 армянской армии. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T18:58

2020-10-17T18:58

2020-10-17T19:31

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> опубликовало видео удара по позициям зенитно-ракетного комплекса <a href="http://ria.ru/product_S_300/" target="_blank" data-auto="true">С-300</a> армянской армии. Как заявили в ведомстве, ЗРК удалось уничтожить: этот момент запечатлен на кадрах, снятых с беспилотника.Минобороны не уточнило, когда Баку нанес удар и где располагался комплекс С-300. Ситуация на линии соприкосновения обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в некоторых регионах.Конфликт обостряется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.В ночь с 9 на 10 октября главы <a href="http://ria.ru/organization_MID_Armenii/" target="_blank">МИД Армении</a>, России и Азербайджана по инициативе <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимира Путина</a> провели переговоры в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a>. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Режим перемирия вступил в силу 10 октября с 12:00 (11:00 мск) для обмена пленными и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank">Красного Креста</a>. Однако, несмотря на договоренности, боевые действия продолжились.

https://ria.ru/20201017/iran-1580199586.html

https://ria.ru/20201017/armeniya-1580223272.html

Соловей Северный Очередной вброс... С-300 они уничтожить не могли 53

nik2500 Да это надувные муляжи стояли 42

63

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения