https://ria.ru/20201017/roskachestvo-1580239473.html

Роскачество выявило поддельные творожные сырки

Роскачество по итогам нового исследования творожных сырков впервые обнаружило фальсификат в одном из товарных образцов, к продукции этого производителя... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T09:29

2020-10-17T09:29

2020-10-17T09:29

роскачество

общество

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачество</a> по итогам нового исследования творожных сырков впервые обнаружило фальсификат в одном из товарных образцов, к продукции этого производителя претензии были и в прошлом году, говорится в сообщении организации."Впервые в этой товарной категории обнаружен фальсификат", - говорится в сообщении. <a href="https://roskachestvo.gov.ru" target="_blank">Роскачество</a> указывает, что к продукции производителя, у которого были выявлены нарушения, претензии были и в прошлом году."Если в 2019 году рейтинг был обнулен за наличие в продукте кишечной палочки, то в этом году бактерий группы кишечных палочек уже не выявлено, однако сырки все равно оценены в 0 баллов — в составе обнаружены фитостерины. То есть этот продукт содержит заменитель молочного жира, не заявленный в маркировке, а значит является подделкой — не творожным сырком", - указывают эксперты организации.Между тем, остальные производители улучшили качество своих продуктов, устранив нарушения, выявленные исследованием 2019 года. В частности, устранены превышение норм законодательства по количеству дрожжей и замечания по массовой доле белка, углеводов и сахарозы, недостатки в органолептике и маркировке; при этом один товар показал небольшое несоответствие ГОСТу по массовой доле влаги и кислотности творожной части.

https://ria.ru/20201003/syr-1578140232.html

https://ria.ru/20200928/yogurt-1577863904.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, общество