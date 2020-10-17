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Роскачество выявило поддельные творожные сырки
Роскачество по итогам нового исследования творожных сырков впервые обнаружило фальсификат в одном из товарных образцов, к продукции этого производителя... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T09:29
2020-10-17T09:29
роскачество
общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачество</a> по итогам нового исследования творожных сырков впервые обнаружило фальсификат в одном из товарных образцов, к продукции этого производителя претензии были и в прошлом году, говорится в сообщении организации."Впервые в этой товарной категории обнаружен фальсификат", - говорится в сообщении. <a href="https://roskachestvo.gov.ru" target="_blank">Роскачество</a> указывает, что к продукции производителя, у которого были выявлены нарушения, претензии были и в прошлом году."Если в 2019 году рейтинг был обнулен за наличие в продукте кишечной палочки, то в этом году бактерий группы кишечных палочек уже не выявлено, однако сырки все равно оценены в 0 баллов — в составе обнаружены фитостерины. То есть этот продукт содержит заменитель молочного жира, не заявленный в маркировке, а значит является подделкой — не творожным сырком", - указывают эксперты организации.Между тем, остальные производители улучшили качество своих продуктов, устранив нарушения, выявленные исследованием 2019 года. В частности, устранены превышение норм законодательства по количеству дрожжей и замечания по массовой доле белка, углеводов и сахарозы, недостатки в органолептике и маркировке; при этом один товар показал небольшое несоответствие ГОСТу по массовой доле влаги и кислотности творожной части.
https://ria.ru/20201003/syr-1578140232.html
https://ria.ru/20200928/yogurt-1577863904.html
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роскачество, общество

Роскачество выявило поддельные творожные сырки

09:29 17.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМолочная продукция на прилавке в супермаркете
Молочная продукция на прилавке в супермаркете - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Роскачество по итогам нового исследования творожных сырков впервые обнаружило фальсификат в одном из товарных образцов, к продукции этого производителя претензии были и в прошлом году, говорится в сообщении организации.
"Впервые в этой товарной категории обнаружен фальсификат", - говорится в сообщении. Роскачество указывает, что к продукции производителя, у которого были выявлены нарушения, претензии были и в прошлом году.
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"Если в 2019 году рейтинг был обнулен за наличие в продукте кишечной палочки, то в этом году бактерий группы кишечных палочек уже не выявлено, однако сырки все равно оценены в 0 баллов — в составе обнаружены фитостерины. То есть этот продукт содержит заменитель молочного жира, не заявленный в маркировке, а значит является подделкой — не творожным сырком", - указывают эксперты организации.
Между тем, остальные производители улучшили качество своих продуктов, устранив нарушения, выявленные исследованием 2019 года. В частности, устранены превышение норм законодательства по количеству дрожжей и замечания по массовой доле белка, углеводов и сахарозы, недостатки в органолептике и маркировке; при этом один товар показал небольшое несоответствие ГОСТу по массовой доле влаги и кислотности творожной части.
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