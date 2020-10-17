Роскачество выявило поддельные творожные сырки
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Роскачество по итогам нового исследования творожных сырков впервые обнаружило фальсификат в одном из товарных образцов, к продукции этого производителя претензии были и в прошлом году, говорится в сообщении организации.
"Впервые в этой товарной категории обнаружен фальсификат", - говорится в сообщении. Роскачество указывает, что к продукции производителя, у которого были выявлены нарушения, претензии были и в прошлом году.
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"Если в 2019 году рейтинг был обнулен за наличие в продукте кишечной палочки, то в этом году бактерий группы кишечных палочек уже не выявлено, однако сырки все равно оценены в 0 баллов — в составе обнаружены фитостерины. То есть этот продукт содержит заменитель молочного жира, не заявленный в маркировке, а значит является подделкой — не творожным сырком", - указывают эксперты организации.
Между тем, остальные производители улучшили качество своих продуктов, устранив нарушения, выявленные исследованием 2019 года. В частности, устранены превышение норм законодательства по количеству дрожжей и замечания по массовой доле белка, углеводов и сахарозы, недостатки в органолептике и маркировке; при этом один товар показал небольшое несоответствие ГОСТу по массовой доле влаги и кислотности творожной части.
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