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https://ria.ru/20201017/postpredstvo-1580248965.html
Постпредству России в ЕС будет сложнее из-за новых санкций, считает Чижов
Постоянному представительству России при Евросоюзе в ближайшее время станет сложнее работать на фоне санкций ЕС в связи с произошедшим с Алексеем Навальным,... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T11:11
2020-10-17T11:11
госпитализация алексея навального
сергей меняйло
владимир чижов
алексей навальный
евросоюз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
швеция
москва
берлин (город)
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости.</strong> Постоянному представительству России при <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a> в ближайшее время станет сложнее работать на фоне санкций ЕС в связи с произошедшим с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, считает руководитель постпредства <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_CHizhov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чижов</a>.ЕС ввел ранее в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Навальным, россиянам запретили въезд на территорию Союза. Среди тех, на кого будут наложены ограничения Евросоюза, - директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.Чижов также отмечал, что решение о введении новых санкций подтвердило худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время."К вопросу о пересмотре наших отношений с ЕС. Признаться, я ожидаю, что мне и моим сотрудникам в ближайшее время станет сложнее работать, но мы к этому готовы и в любом случае будем стремиться к выправлению российско-ЕСовских отношений. На равноправной и взаимоуважительной основе, разумеется, ни в коей мере не жертвуя принципиальными российскими интересами", - сказал он.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201017/sanktsii-1580248596.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/mid-1579972725.html
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швеция
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госпитализация алексея навального, сергей меняйло, владимир чижов, алексей навальный, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), швеция, москва, берлин (город), в мире

Постпредству России в ЕС будет сложнее из-за новых санкций, считает Чижов

11:11 17.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Постоянному представительству России при Евросоюзе в ближайшее время станет сложнее работать на фоне санкций ЕС в связи с произошедшим с Алексеем Навальным, считает руководитель постпредства Владимир Чижов.
ЕС ввел ранее в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Навальным, россиянам запретили въезд на территорию Союза. Среди тех, на кого будут наложены ограничения Евросоюза, - директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.
Чижов также отмечал, что решение о введении новых санкций подтвердило худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время.
"К вопросу о пересмотре наших отношений с ЕС. Признаться, я ожидаю, что мне и моим сотрудникам в ближайшее время станет сложнее работать, но мы к этому готовы и в любом случае будем стремиться к выправлению российско-ЕСовских отношений. На равноправной и взаимоуважительной основе, разумеется, ни в коей мере не жертвуя принципиальными российскими интересами", - сказал он.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
Вчера, 11:08
Россия считает санкции ЕС по Навальному незаконными, заявил Чижов
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 16:37
На грани абсурда. МИД о разъяснениях ЕС по санкциям из-за Навального
 
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Госпитализация Алексея НавальногоСергей МеняйлоВладимир ЧижовАлексей НавальныйЕвросоюзФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ШвецияМоскваБерлин (город)В мире
 
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