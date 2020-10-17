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https://ria.ru/20201017/pensii-1580264599.html
Правительство выделило средства на пенсии уволенным с военной службы
Правительство России одобрило выделение средств для выплаты пенсий, компенсаций и пособий гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней службы, сообщается РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T13:38
2020-10-17T13:38
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Правительство России одобрило выделение средств для выплаты пенсий, компенсаций и пособий гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней службы, сообщается <a href="http://government.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте кабмина</a>."Принять проект распоряжения правительства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по данному вопросу", - говорится в сообщении.Добавляется, что принятие проекта позволит обеспечить своевременную выплату в 2020 году пенсий, пособий и компенсаций гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней службы.
https://ria.ru/20200720/1574604377.html
Обычным людям нету, а уволенным воякам есть?
28
Лишь бы что ляпнуть. Вы наверное не в курсе, что данная категория пенсионеров финансируется не из пенсионного фонда.
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россия
РИА Новости
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россия, общество

Правительство выделило средства на пенсии уволенным с военной службы

13:38 17.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств для выплаты пенсий, компенсаций и пособий гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней службы, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Добавляется, что принятие проекта позволит обеспечить своевременную выплату в 2020 году пенсий, пособий и компенсаций гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней службы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля, 16:10
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