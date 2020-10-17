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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201017/pashinyan-1580223420.html
Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
Ереван рассчитывает на конкретные шаги Москвы по пресечению в регионе "агрессивных действий" Турции и Азербайджана, сказал в интервью французской газете... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T01:03
2020-10-17T04:51
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
никол пашинян
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 16 окт – РИА Новости.</strong> Ереван рассчитывает на конкретные шаги Москвы по пресечению в регионе "агрессивных действий" <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, сказал в интервью французской газете <a href="https://www.liberation.fr/" target="_blank">Liberation</a> премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>."Россия – стратегический партнер Армении и сопредседатель Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>. Мы ожидаем, что Россия предпримет более практические и конкретные шаги для пресечения агрессивных действий Азербайджана и Турции в регионе. И думаю, что другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в целом международное сообщество, должны помогать ей в этих усилиях", - приводит в пятницу текст интервью пресс-служба армянского кабмина.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/milonov-1580210261.html
Сорос в помощь!
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Ужасно, люди гибнут. Но Армении лучше бы помощи попросить у Запада.
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россия
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
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60
россия, никол пашинян, нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире

Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе

01:03 17.10.2020 (обновлено: 04:51 17.10.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 16 окт – РИА Новости. Ереван рассчитывает на конкретные шаги Москвы по пресечению в регионе "агрессивных действий" Турции и Азербайджана, сказал в интервью французской газете Liberation премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Россия – стратегический партнер Армении и сопредседатель Минской группы ОБСЕ. Мы ожидаем, что Россия предпримет более практические и конкретные шаги для пресечения агрессивных действий Азербайджана и Турции в регионе. И думаю, что другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в целом международное сообщество, должны помогать ей в этих усилиях", - приводит в пятницу текст интервью пресс-служба армянского кабмина.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Виталий Милонов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 23 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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За визит в Карабах. Азербайджан включил Милонова в "черный список"
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНикол ПашинянНагорный КарабахТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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