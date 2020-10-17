https://ria.ru/20201017/pashinyan-1580223420.html

Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе

Ереван рассчитывает на конкретные шаги Москвы по пресечению в регионе "агрессивных действий" Турции и Азербайджана, сказал в интервью французской газете... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T01:03

2020-10-17T01:03

2020-10-17T04:51

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

никол пашинян

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 16 окт – РИА Новости.</strong> Ереван рассчитывает на конкретные шаги Москвы по пресечению в регионе "агрессивных действий" <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, сказал в интервью французской газете <a href="https://www.liberation.fr/" target="_blank">Liberation</a> премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>."Россия – стратегический партнер Армении и сопредседатель Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>. Мы ожидаем, что Россия предпримет более практические и конкретные шаги для пресечения агрессивных действий Азербайджана и Турции в регионе. И думаю, что другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в целом международное сообщество, должны помогать ей в этих усилиях", - приводит в пятницу текст интервью пресс-служба армянского кабмина.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/milonov-1580210261.html

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Фея Волшебная Ужасно, люди гибнут. Но Армении лучше бы помощи попросить у Запада. 56

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россия

нагорный карабах

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азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире