https://ria.ru/20201017/partii-1580282141.html

Армянские партии призвали привлечь "к делу защиты родины" экс-президентов

Свыше десяти армянских партий призвали власти в Ереване привлечь "к делу защиты родины" бывших президентов и премьер-министров Армении и Карабаха. Об этом... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T16:32

2020-10-17T16:32

2020-10-17T18:40

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 17 окт — РИА Новости.</strong> Свыше десяти армянских партий призвали власти в <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> привлечь "к делу защиты родины" бывших президентов и премьер-министров <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и Карабаха. Об этом рассказал представитель верховного органа Армянской революционной федерации "<a href="http://ria.ru/organization_Dashnakcutjun/" target="_blank" data-auto="true">Дашнакцутюн</a>" Ишхан Сагателян.Под заявлением подписи поставили 13 партий.По его словам, политсилы предлагают также создать штаб оперативного управления, который будет заниматься военно-политическими вопросами. "Это уникальный шанс для властей Армении, отложив в сторону политические расчеты, объединить усилия для достижения победы (в Карабахе. — Прим. ред.)", — заявил представитель "Дашнакцутюн". Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерт</a>.Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в отдельных регионах.В Москве 9 октября прошли переговоры глав МИД Азербайджана и Армении, на которые дипломатов пригласил президент России Владимир Путин. После почти десяти часов переговоров Ереван и Баку договорились о прекращении огня с 10 октября, обмене пленными и телами погибших.Стороны пообещали дополнительно согласовать конкретные детали, однако уже в день достижения договоренности они стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах власти потеряли контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201016/karabakh-1580198382.html

https://ria.ru/20201016/armeniya-1580098039.html

Светлана Гуайдо Всех соросят под суд и сразу бы все решилось 36

Topnect О ! Вот и Дашнаки голос подали ! Конечно же Пашиняну не хватает опыта двух главных карабахских террористов Кочаряна и Саргсяна. 27

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нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире