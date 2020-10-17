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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201017/moskva-1580245686.html
В Москве зафиксировали 4648 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве – 4648, Санкт-Петербурге – 659, Подмосковье – 458, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T10:43
2020-10-17T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 17 окт – РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> – 4648, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> – 659, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> – 458, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 4648, 2. Санкт-Петербург - 659, 3. Московская область - 458", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки зарегистрировано в Ненецком автономном округе – восемь, Чечне – пять, Чукотском автономном округе – два.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
1
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В Москве зафиксировали 4648 новых случаев заражения коронавирусом

10:43 17.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве – 4648, Санкт-Петербурге – 659, Подмосковье – 458, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 4648, 2. Санкт-Петербург - 659, 3. Московская область - 458", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки зарегистрировано в Ненецком автономном округе – восемь, Чечне – пять, Чукотском автономном округе – два.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
 
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