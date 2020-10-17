https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580281183.html

Россия направила войска химзащиты в Абхазию для борьбы с COVID-19

Министерство обороны России направило подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в Абхазию для помощи в борьбе с распространением... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T16:26

2020-10-17T16:26

2020-10-17T16:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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абхазия

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Министерство обороны России направило подразделения радиационной, химической и биологической защиты (<a href="http://ria.ru/organization_Vojjska_RKHBZ/" target="_blank" data-auto="true">РХБЗ</a>) в <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазию</a> для помощи в борьбе с распространением COVID-19."Подразделения... РХБЗ ... министерства обороны РФ окажут помощь в предотвращении распространения коронавирусной инфекции в Республике Абхазия", - сообщает Минобороны России.Отмечается, что подразделения РХБЗ армейского корпуса Черноморского флота выдвинулись в Абхазию из пункта постоянной дислокации 17 октября. Колонна из 11 спецавтомобилей, в составе которой авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, совершает марш с Крымского полуострова, за время движения она пройдет более 800 километров."В составе отряда порядка 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ. Перед началом движения личный состав провел технический осмотр техники, медицинского оборудования и средств защиты, все военнослужащие обследованы, случаев COVID-19 и других заболеваний не выявлено", - добавили в Минобороны.Уточняется, что в Абхазии военные развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники, которую будут использовать для дезинфекции. Затем вместе с абхазскими медицинскими специалистами они оценят объем предстоящих работ и приступят к работе. В Минобороны РФ напомнили, что в апреле сводный отряд РХБЗ Черноморского флота уже принимал участие в дезинфекции на территории Абхазии.Ранее минобороны Абхазии обратилось к главе российского военного ведомства <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Шойгу</a> с просьбой развернуть в республике полевой госпиталь из-за возросшего числа новых случаев коронавируса среди жителей страны.По последним данным, общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 2672, выздоровевших - 1175, включая лечившихся амбулаторно, зафиксированы 27 летальных случаев.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201017/faktor-1580280470.html

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абхазия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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