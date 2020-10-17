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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580281183.html
Россия направила войска химзащиты в Абхазию для борьбы с COVID-19
Министерство обороны России направило подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в Абхазию для помощи в борьбе с распространением... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T16:26
2020-10-17T16:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
войска рхбз
сергей шойгу
абхазия
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Министерство обороны России направило подразделения радиационной, химической и биологической защиты (<a href="http://ria.ru/organization_Vojjska_RKHBZ/" target="_blank" data-auto="true">РХБЗ</a>) в <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазию</a> для помощи в борьбе с распространением COVID-19."Подразделения... РХБЗ ... министерства обороны РФ окажут помощь в предотвращении распространения коронавирусной инфекции в Республике Абхазия", - сообщает Минобороны России.Отмечается, что подразделения РХБЗ армейского корпуса Черноморского флота выдвинулись в Абхазию из пункта постоянной дислокации 17 октября. Колонна из 11 спецавтомобилей, в составе которой авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, совершает марш с Крымского полуострова, за время движения она пройдет более 800 километров."В составе отряда порядка 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ. Перед началом движения личный состав провел технический осмотр техники, медицинского оборудования и средств защиты, все военнослужащие обследованы, случаев COVID-19 и других заболеваний не выявлено", - добавили в Минобороны.Уточняется, что в Абхазии военные развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники, которую будут использовать для дезинфекции. Затем вместе с абхазскими медицинскими специалистами они оценят объем предстоящих работ и приступят к работе. В Минобороны РФ напомнили, что в апреле сводный отряд РХБЗ Черноморского флота уже принимал участие в дезинфекции на территории Абхазии.Ранее минобороны Абхазии обратилось к главе российского военного ведомства <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Шойгу</a> с просьбой развернуть в республике полевой госпиталь из-за возросшего числа новых случаев коронавируса среди жителей страны.По последним данным, общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 2672, выздоровевших - 1175, включая лечившихся амбулаторно, зафиксированы 27 летальных случаев.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале&nbsp;<a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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россия
абхазия
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, войска рхбз, сергей шойгу, абхазия, в мире

Россия направила войска химзащиты в Абхазию для борьбы с COVID-19

16:26 17.10.2020
 
© РИА Новости / Антон ДенисовСотрудник ГБУ "Жилищник района Вешняки" надевает защитный костюм перед проведением дезинфекции парковой территории от коронавирусной инфекции
Сотрудник ГБУ Жилищник района Вешняки надевает защитный костюм перед проведением дезинфекции парковой территории от коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министерство обороны России направило подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в Абхазию для помощи в борьбе с распространением COVID-19.
"Подразделения... РХБЗ ... министерства обороны РФ окажут помощь в предотвращении распространения коронавирусной инфекции в Республике Абхазия", - сообщает Минобороны России.
Отмечается, что подразделения РХБЗ армейского корпуса Черноморского флота выдвинулись в Абхазию из пункта постоянной дислокации 17 октября. Колонна из 11 спецавтомобилей, в составе которой авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, совершает марш с Крымского полуострова, за время движения она пройдет более 800 километров.
"В составе отряда порядка 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ. Перед началом движения личный состав провел технический осмотр техники, медицинского оборудования и средств защиты, все военнослужащие обследованы, случаев COVID-19 и других заболеваний не выявлено", - добавили в Минобороны.
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Уточняется, что в Абхазии военные развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники, которую будут использовать для дезинфекции. Затем вместе с абхазскими медицинскими специалистами они оценят объем предстоящих работ и приступят к работе. В Минобороны РФ напомнили, что в апреле сводный отряд РХБЗ Черноморского флота уже принимал участие в дезинфекции на территории Абхазии.
Ранее минобороны Абхазии обратилось к главе российского военного ведомства Сергею Шойгу с просьбой развернуть в республике полевой госпиталь из-за возросшего числа новых случаев коронавируса среди жителей страны.
По последним данным, общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 2672, выздоровевших - 1175, включая лечившихся амбулаторно, зафиксированы 27 летальных случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВойска РХБЗСергей ШойгуАбхазияВ мире
 
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