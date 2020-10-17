https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580247079.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 регистрируется в Чечне (0,2%), Чувашии и Татарстане (по 0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T10:52
2020-10-17T10:52
2020-10-17T10:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика дагестан
чеченская республика (чечня)
здоровье - общество
чувашская республика (чувашия)
московская область (подмосковье)
республика татарстан (татарстан)
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<strong>МОСКВА, 17 окт – РИА Новости.</strong> Наименьший темп прироста COVID-19 регистрируется в Чечне (0,2%), Чувашии и Татарстане (по 0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. <a href="https://ria.ru/chr" target="_blank">Чеченская Республика</a> - 0,2%, 2. <a href="http://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank" data-auto="true">Чувашская Республика</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республика Татарстан</a> - 0,5%, 3. <a href="http://ria.ru/location_Tyva/" target="_blank" data-auto="true">Республика Тыва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинская область</a>, <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Республика Дагестан</a> - 0,6%", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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чувашская республика (чувашия)
московская область (подмосковье)
республика татарстан (татарстан)
челябинская область
республика тыва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика дагестан, чеченская республика (чечня), здоровье - общество, чувашская республика (чувашия), московская область (подмосковье), республика татарстан (татарстан), челябинская область, республика тыва, общество