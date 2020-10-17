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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580246848.html
В России за сутки умерли 279 человек с коронавирусом
За сутки в РФ умерли 279 человек с COVID-19, за все время - 24 002, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T10:49
2020-10-17T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт – РИА Новости.</strong> За сутки в РФ умерли 279 человек с COVID-19, за все время - 24 002, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 279 летальных случаев… За весь период по России умерло 24 002 человека", - говорится в сообщении.В частности, 56 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 31 – в Санкт-Петербурге, 11 – в Ростовской области, 10 – в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 279 человек с коронавирусом

10:49 17.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. За сутки в РФ умерли 279 человек с COVID-19, за все время - 24 002, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 279 летальных случаев… За весь период по России умерло 24 002 человека", - говорится в сообщении.
В частности, 56 человек умерли в Москве, 31 – в Санкт-Петербурге, 11 – в Ростовской области, 10 – в Подмосковье.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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