https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580246848.html

В России за сутки умерли 279 человек с коронавирусом

За сутки в РФ умерли 279 человек с COVID-19, за все время - 24 002, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T10:49

2020-10-17T10:49

2020-10-17T10:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 17 окт – РИА Новости.</strong> За сутки в РФ умерли 279 человек с COVID-19, за все время - 24 002, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 279 летальных случаев… За весь период по России умерло 24 002 человека", - говорится в сообщении.В частности, 56 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 31 – в Санкт-Петербурге, 11 – в Ростовской области, 10 – в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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