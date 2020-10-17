https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580245833.html

В России за сутки выписали 8 617 пациентов после лечения от COVID-19

За сутки в России выписаны 8 617 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 1 065 199 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T10:44

2020-10-17T10:44

2020-10-17T10:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

ставропольский край

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 17 окт – РИА Новости.</strong> За сутки в России выписаны 8 617 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 1 065 199 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 617 человек… За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 065 199", - говорится в сообщении.В частности, 2001 человек выписан в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 330 – в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 279 – в <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольском крае</a>.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580245427.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, ставропольский край, санкт-петербург, общество