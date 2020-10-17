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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580245427.html
В России за сутки выявили 14 922 случая заражения коронавирусом
За сутки во всех российских регионах зарегистрировали 14 922 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T10:42
2020-10-17T12:28
чукотка
воз
московская область (подмосковье)
сша
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> За сутки во всех российских регионах зарегистрировали 14 922 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Накануне в стране впервые за время эпидемии этот суточный показать превысил 15 тысяч. Темп прироста достиг 1,1 процента.Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (4648, днем ранее было 5049), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (659) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (458). Меньше всего таковых на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a> (два).От осложнений заболевания умерли 279 человек (за все время эпидемии — 24 002). Из больниц выписали еще 8617 пациентов (1 065 199).Общее количество случаев в России возросло до 1 384 235.Самая сложная ситуация в столице, в городе действуют ограничительные меры: людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но старшеклассники пока перейдут на дистанционное обучение.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank">данным ВОЗ</a>, насчитывается свыше 38,7 миллиона случаев, более 1,09 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация складывается в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилии</a>. Россия держится на четвертой строчке.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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чукотка
московская область (подмосковье)
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чукотка, воз, московская область (подмосковье), сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки выявили 14 922 случая заражения коронавирусом

10:42 17.10.2020 (обновлено: 12:28 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское"
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. За сутки во всех российских регионах зарегистрировали 14 922 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Накануне в стране впервые за время эпидемии этот суточный показать превысил 15 тысяч. Темп прироста достиг 1,1 процента.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (4648, днем ранее было 5049), Санкт-Петербурге (659) и Подмосковье (458). Меньше всего таковых на Чукотке (два).
От осложнений заболевания умерли 279 человек (за все время эпидемии — 24 002). Из больниц выписали еще 8617 пациентов (1 065 199).
Общее количество случаев в России возросло до 1 384 235.
Самая сложная ситуация в столице, в городе действуют ограничительные меры: людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но старшеклассники пока перейдут на дистанционное обучение.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 38,7 миллиона случаев, более 1,09 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия держится на четвертой строчке.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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Распространение нового коронавирусаЧукоткаВОЗМосковская область (Подмосковье)СШАКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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