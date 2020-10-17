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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580220633.html
В РФ создадут останавливающий размножение коронавируса препарат
В России разрабатывается препарат от COVID-19, который будет прицельно останавливать размножение вируса, пока он находится на стадии доклинических испытаний,... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T00:24
2020-10-17T07:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российская академия наук
общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> В России разрабатывается препарат от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, который будет прицельно останавливать размножение вируса, пока он находится на стадии доклинических испытаний, сообщил главный аллерголог-иммунолог Минздрава, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Рахим Хаитов.Ранее в пятницу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/" target="_blank" data-auto="true">Тедрос Адханом Гебрейесус</a> назвал единственным эффективным терапевтическим средством от COVID-19 у пациентов с тяжелой формой вируса препарат дексаметазон.В России также зарегистрированы препараты от COVID-19 "Авифавир", "Арепливир", "Илсир" и "Фавипиравир".Кроме того, Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В среду получила регистрацию еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank">Роспотребнадзора</a>.Отдельно научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова (Центр им. Чумакова) сообщал, что планирует в октябре начать клинические исследования своей вакцины против новой COVID-19.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Всё - болтовня, как и "зарегистрированные вакцины", которые, как бы есть, а в реальности - лишь отговорки.
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Опять пустышку суют....
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук, общество

В РФ создадут останавливающий размножение коронавируса препарат

00:24 17.10.2020 (обновлено: 07:43 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории в технопарке "Сколково"
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории в технопарке Сколково - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В России разрабатывается препарат от COVID-19, который будет прицельно останавливать размножение вируса, пока он находится на стадии доклинических испытаний, сообщил главный аллерголог-иммунолог Минздрава, академик РАН Рахим Хаитов.
"Специфического лекарства от коронавирусной инфекции, которое бы прицельно останавливало репликацию вируса, на данный момент нет. Мы разрабатываем такой препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию, но он пока еще на доклинической стадии",- сказал Хаитов, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.
Ранее в пятницу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал единственным эффективным терапевтическим средством от COVID-19 у пациентов с тяжелой формой вируса препарат дексаметазон.
В России также зарегистрированы препараты от COVID-19 "Авифавир", "Арепливир", "Илсир" и "Фавипиравир".
Кроме того, Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В среду получила регистрацию еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора.
Отдельно научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова (Центр им. Чумакова) сообщал, что планирует в октябре начать клинические исследования своей вакцины против новой COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийская академия наукОбщество
 
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