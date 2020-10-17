https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580220633.html

В РФ создадут останавливающий размножение коронавируса препарат

В России разрабатывается препарат от COVID-19, который будет прицельно останавливать размножение вируса, пока он находится на стадии доклинических испытаний,... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T00:24

2020-10-17T00:24

2020-10-17T07:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российская академия наук

общество

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> В России разрабатывается препарат от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, который будет прицельно останавливать размножение вируса, пока он находится на стадии доклинических испытаний, сообщил главный аллерголог-иммунолог Минздрава, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Рахим Хаитов.Ранее в пятницу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/" target="_blank" data-auto="true">Тедрос Адханом Гебрейесус</a> назвал единственным эффективным терапевтическим средством от COVID-19 у пациентов с тяжелой формой вируса препарат дексаметазон.В России также зарегистрированы препараты от COVID-19 "Авифавир", "Арепливир", "Илсир" и "Фавипиравир".Кроме того, Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В среду получила регистрацию еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank">Роспотребнадзора</a>.Отдельно научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова (Центр им. Чумакова) сообщал, что планирует в октябре начать клинические исследования своей вакцины против новой COVID-19.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Alex Montie Всё - болтовня, как и "зарегистрированные вакцины", которые, как бы есть, а в реальности - лишь отговорки. 91

Владимир Храмов Опять пустышку суют.... 85

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук, общество