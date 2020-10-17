https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580220114.html

В Минздраве рассказали, кто чаще всего заболевает COVID-19

Девяносто процентов заболевших коронавирусом - возвращающиеся с отдыха, заявил главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T00:18

2020-10-17T00:18

2020-10-17T00:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785039_0:211:3072:1939_1400x0_80_0_0_fce3f1f8e0d9315bb03c87023f590b27.jpg

<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Девяносто процентов заболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> - возвращающиеся с отдыха, заявил главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Рахим Хаитов."90% заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию ", - сказал Хаитов, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.Он пояснил, что это связано с огромным скоплением людей на пляжах и в ресторанах. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

1

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество