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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580220114.html
В Минздраве рассказали, кто чаще всего заболевает COVID-19
Девяносто процентов заболевших коронавирусом - возвращающиеся с отдыха, заявил главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T00:18
2020-10-17T00:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Девяносто процентов заболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> - возвращающиеся с отдыха, заявил главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Рахим Хаитов."90% заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию ", - сказал Хаитов, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.Он пояснил, что это связано с огромным скоплением людей на пляжах и в ресторанах. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В Минздраве рассказали, кто чаще всего заболевает COVID-19

00:18 17.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Девяносто процентов заболевших коронавирусом - возвращающиеся с отдыха, заявил главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов.
"90% заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию ", - сказал Хаитов, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.
Он пояснил, что это связано с огромным скоплением людей на пляжах и в ресторанах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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