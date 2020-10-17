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МО Украины перечислило компенсации семьям погибших в катастрофе Ан-26
Министерство обороны Украины перечислило около 1 миллиона долларов для выплаты семьям 19 военнослужащих, погибших в катастрофе Ан-26 в Харьковской области,... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T11:41
2020-10-17T11:41
крушение ан-26 под харьковом
ан-26
министерство обороны украины
харьковская область
чугуев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 17 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Ukraina/" target="_blank" data-auto="true">Министерство обороны Украины</a> перечислило около 1 миллиона долларов для выплаты семьям 19 военнослужащих, погибших в катастрофе <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек. Один курсант выжил - он успел выпрыгнуть из самолета в последний момент."Министерство обороны перечислило первые средства для выплаты одноразовой денежной помощи за военнослужащих, погибших в результате катастрофы самолета АН-26Ш в Харьковской области. Более 28 миллионов гривен (почти 1 миллион долларов - ред.) направлено Сухопутным войскам Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> для распределения по военкоматам", - сообщается на сайте министерства.В минобороны подчеркнули, что на следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи."Сейчас решение о выплате принято по 19 погибшим курсантам Харьковского Национального университета Воздушных сил. Документы по ним рассмотрены комиссией Минобороны, протокол заседания которой утвержден министром обороны Украины", - уточнили в ведомстве.В пресс-службе напомнили, что продолжает работать правительственная комиссия и техническое расследование катастрофы. Результаты должны быть представлены министру обороны Украины до 25 ноября.В оборонном ведомстве добавили, что решение об остальных выплатах будет принято "после окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы".По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.
https://ria.ru/20201002/an-26-1578135789.html
https://ria.ru/20200927/kursant-1577830698.html
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харьковская область
чугуев
украина
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крушение ан-26 под харьковом, ан-26, министерство обороны украины, харьковская область, чугуев, украина, в мире

МО Украины перечислило компенсации семьям погибших в катастрофе Ан-26

11:41 17.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМесто крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Место крушения самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Министерство обороны Украины перечислило около 1 миллиона долларов для выплаты семьям 19 военнослужащих, погибших в катастрофе Ан-26 в Харьковской области, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек. Один курсант выжил - он успел выпрыгнуть из самолета в последний момент.
"Министерство обороны перечислило первые средства для выплаты одноразовой денежной помощи за военнослужащих, погибших в результате катастрофы самолета АН-26Ш в Харьковской области. Более 28 миллионов гривен (почти 1 миллион долларов - ред.) направлено Сухопутным войскам Вооруженных сил Украины для распределения по военкоматам", - сообщается на сайте министерства.
В минобороны подчеркнули, что на следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи.
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"Сейчас решение о выплате принято по 19 погибшим курсантам Харьковского Национального университета Воздушных сил. Документы по ним рассмотрены комиссией Минобороны, протокол заседания которой утвержден министром обороны Украины", - уточнили в ведомстве.
В пресс-службе напомнили, что продолжает работать правительственная комиссия и техническое расследование катастрофы. Результаты должны быть представлены министру обороны Украины до 25 ноября.
В оборонном ведомстве добавили, что решение об остальных выплатах будет принято "после окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы".
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По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.
 
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Крушение Ан-26 под ХарьковомАн-26Министерство обороны УкраиныХарьковская областьЧугуевУкраинаВ мире
 
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