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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201017/karabakh-1580297148.html
Эксперт объяснил, как Азербайджан смог уничтожить армянский С-300
Неслаженность действий расчетов армянской ПВО и высокие технические характеристики турецкой военной техники могли повлиять на уничтожение Азербайджаном... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T19:22
2020-10-17T19:22
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
панцирь-с1
ан-2
зрк с-300
азербайджан
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости</strong>. Неслаженность действий расчетов армянской ПВО и высокие технические характеристики турецкой военной техники могли повлиять на уничтожение <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> комплексов С-300 в Карабахе, рассказал <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">"МК"</a> военный эксперт Александр Михайловский.По его мнению, сбитые ПВО <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> беспилотные "кукурузники" Ан-2 были мишенью, которую Азербайджан задействовал специально — чтобы выявить местоположение армянских систем противовоздушной обороны. После этого Баку нашел и уничтожил ЗРК "Оса" и "Стрела", принадлежащие Еревану.Радары комплекса С-300 обнаруживают цели с двигателем внутреннего сгорания, то есть самолеты, вертолеты и крупные дроны, а не низколетящие беспилотники-камикадзе, отметил Михайловский. Их должны сбивать ПВО ближнего действия типа "Оса", "Стрела" и "Панцирь-С", ранее уничтоженные Азербайджаном. По словам эксперта, С-300 могли быть подбиты дронами-камикадзе израильского производства. Они наводятся на сигнал включенного радара.Михайловский предположил, что армянские военные недооценили противника.Ранее Министерство обороны Азербайджана показало видео, на котором показано уничтожение армянского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300.Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерт</a>. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане начали частичную мобилизацию и ввели военное положение в некоторых районах.Конфликт обостряется активной поддержкой Азербайджана со стороны <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турции</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.В ночь с 9 на 10 октября главы <a href="http://ria.ru/organization_MID_Armenii/" target="_blank">МИД Армении</a>, России и Азербайджана по инициативе <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимира Путина</a> провели переговоры в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a>. По итогам стороны договорились о гуманитарном перемирии в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Режим прекращения огня вступил в силу 10 октября с 12:00 (11:00 мск) для обмена пленными и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank">Красного Креста</a>. Однако несмотря на договоренности, боевые действия продолжились.
https://radiosputnik.ria.ru/20201017/karabakh-1580260047.html
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html
Ну что где ар..мянские эксперты?они думают в каком часу выстрелить в Гянджу.в 2 или в 3 часа ночи.ар..не лучше в 10 утра и по детским садам...я даю коректировку.зачем в Азербайджанских солдат.лучше в 3 летних детей..а потом обнимите своих детей и спите
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Armenia be strong!
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нагорный карабах
азербайджан
РИА Новости
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нагорный карабах, панцирь-с1, ан-2, зрк с-300, азербайджан, в мире

Эксперт объяснил, как Азербайджан смог уничтожить армянский С-300

19:22 17.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗРК С-300
ЗРК С-300 - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Неслаженность действий расчетов армянской ПВО и высокие технические характеристики турецкой военной техники могли повлиять на уничтожение Азербайджаном комплексов С-300 в Карабахе, рассказал "МК" военный эксперт Александр Михайловский.
По его мнению, сбитые ПВО Армении беспилотные "кукурузники" Ан-2 были мишенью, которую Азербайджан задействовал специально — чтобы выявить местоположение армянских систем противовоздушной обороны. После этого Баку нашел и уничтожил ЗРК "Оса" и "Стрела", принадлежащие Еревану.
Радары комплекса С-300 обнаруживают цели с двигателем внутреннего сгорания, то есть самолеты, вертолеты и крупные дроны, а не низколетящие беспилотники-камикадзе, отметил Михайловский. Их должны сбивать ПВО ближнего действия типа "Оса", "Стрела" и "Панцирь-С", ранее уничтоженные Азербайджаном. По словам эксперта, С-300 могли быть подбиты дронами-камикадзе израильского производства. Они наводятся на сигнал включенного радара.
Михайловский предположил, что армянские военные недооценили противника.
"По нормативам, которые существовали в Советской армии, расчету давалось одна-две минуты на обнаружение цели и пуск ракет и, максимум, минут десять на то, чтобы оставить район запуска, передислоцироваться. Почему же тогда они дали обнаружить себя и остались на месте?" - задается вопросом специалист.
Ранее Министерство обороны Азербайджана показало видео, на котором показано уничтожение армянского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300.
Дома, пострадавшие в результате ракетного обстрела города Гянджа - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
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Грузия ответила на обвинения в переброске оружия в Карабах
Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане начали частичную мобилизацию и ввели военное положение в некоторых районах.
Конфликт обостряется активной поддержкой Азербайджана со стороны Турции (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
В ночь с 9 на 10 октября главы МИД Армении, России и Азербайджана по инициативе Владимира Путина провели переговоры в Москве. По итогам стороны договорились о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Режим прекращения огня вступил в силу 10 октября с 12:00 (11:00 мск) для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако несмотря на договоренности, боевые действия продолжились.
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахПанцирь-С1Ан-2ЗРК С-300АзербайджанВ мире
 
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