Посол России заявил о совпадении позиций Москвы и Вашингтона по Карабаху
16:38 17.10.2020 (обновлено: 16:39 17.10.2020)
© REUTERS / Defence Ministry of ArmeniaВоеннослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 окт - РИА Новости. Позиции Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе принципиально совпадают, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Мало у нас таких событий, где американская и российская позиция совпали, когда мы призвали стороны к сдержанности, к прекращению, в первую очередь, огня, с призывом к переводу всего разговора в дипломатические русло. Это действительно так, у нас есть нюансы, но в принципиальном плане мы поддерживаем тот процесс, который должен вывести стороны на мирные рельсы", - сказал Антонов в эфире Первого канала, подчеркнув, что это было приятной неожиданностью.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.