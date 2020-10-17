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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201017/karabakh-1580282778.html
Посол России заявил о совпадении позиций Москвы и Вашингтона по Карабаху
Позиции Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе принципиально совпадают, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T16:38
2020-10-17T16:39
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
анатолий антонов
сша
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 окт - РИА Новости.</strong> Позиции Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> принципиально совпадают, заявил посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Антонов</a>."Мало у нас таких событий, где американская и российская позиция совпали, когда мы призвали стороны к сдержанности, к прекращению, в первую очередь, огня, с призывом к переводу всего разговора в дипломатические русло. Это действительно так, у нас есть нюансы, но в принципиальном плане мы поддерживаем тот процесс, который должен вывести стороны на мирные рельсы", - сказал Антонов в эфире Первого канала, подчеркнув, что это было приятной неожиданностью.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html
https://ria.ru/20201016/mirotvortsy-1580019607.html
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россия
нагорный карабах
сша
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россия, нагорный карабах, анатолий антонов, сша

Посол России заявил о совпадении позиций Москвы и Вашингтона по Карабаху

16:38 17.10.2020 (обновлено: 16:39 17.10.2020)
 
© REUTERS / Defence Ministry of ArmeniaВоеннослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе
Военнослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© REUTERS / Defence Ministry of Armenia
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 окт - РИА Новости. Позиции Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе принципиально совпадают, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Мало у нас таких событий, где американская и российская позиция совпали, когда мы призвали стороны к сдержанности, к прекращению, в первую очередь, огня, с призывом к переводу всего разговора в дипломатические русло. Это действительно так, у нас есть нюансы, но в принципиальном плане мы поддерживаем тот процесс, который должен вывести стороны на мирные рельсы", - сказал Антонов в эфире Первого канала, подчеркнув, что это было приятной неожиданностью.
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Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНагорный КарабахАнатолий АнтоновСША
 
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