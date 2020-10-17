В Карабахе заявили об утреннем обстреле Степанакерта и Шуши
07:50 17.10.2020 (обновлено: 08:00 17.10.2020)
ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что в субботу рано утром города Степанакерт и Шуши подверглись ракетно-артиллерийскому обстрелу.
"Ночью на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения сохранялась стабильная напряженность. Существенных изменений оперативно-тактической обстановки не зафиксирован. На рассвете вражеские силы, в очередной раз нарушив гуманитарное перемирие, возобновили ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам. Наиболее интенсивно обстреливались городские инфраструктуры Степанакерта и Шуши", - говорится в сообщении Армии обороны в Facebook.
Отмечается, что карабахские подразделения приняли меры. "В данный момент подразделения Армии обороны контролируют оперативно-тактическую обстановку на передовой", - отмечается в сообщении.
МО Азербайджана утром в субботу заявило об обстреле ВС Армении населённых пунктов в Карабахе.
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Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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