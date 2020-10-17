Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201017/karabakh-1580233698.html
В Карабахе заявили об утреннем обстреле Степанакерта и Шуши
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что в субботу рано утром города Степанакерт и Шуши подверглись ракетно-артиллерийскому... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T07:50
2020-10-17T08:00
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580087248_0:146:3124:1903_1400x0_80_0_0_a85c611beced8b8b88ec7a3f03fead4a.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости.</strong> Армия обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> заявила, что в субботу рано утром города <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a> и Шуши подверглись ракетно-артиллерийскому обстрелу.Отмечается, что карабахские подразделения приняли меры. "В данный момент подразделения Армии обороны контролируют оперативно-тактическую обстановку на передовой", - отмечается в сообщении.МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утром в субботу заявило об обстреле ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> населённых пунктов в Карабахе.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
6
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580087248_197:0:2928:2048_1400x0_80_0_0_0241d0def4e0ececbdcb5b43d1129c30.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе заявили об утреннем обстреле Степанакерта и Шуши

07:50 17.10.2020 (обновлено: 08:00 17.10.2020)
 
© РИА НовостиСтепанакерт
Степанакерт - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что в субботу рано утром города Степанакерт и Шуши подверглись ракетно-артиллерийскому обстрелу.
"Ночью на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения сохранялась стабильная напряженность. Существенных изменений оперативно-тактической обстановки не зафиксирован. На рассвете вражеские силы, в очередной раз нарушив гуманитарное перемирие, возобновили ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам. Наиболее интенсивно обстреливались городские инфраструктуры Степанакерта и Шуши", - говорится в сообщении Армии обороны в Facebook.
Отмечается, что карабахские подразделения приняли меры. "В данный момент подразделения Армии обороны контролируют оперативно-тактическую обстановку на передовой", - отмечается в сообщении.
МО Азербайджана утром в субботу заявило об обстреле ВС Армении населённых пунктов в Карабахе.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
Обсудить6
Нагорно-Карабахская РеспубликаСтепанакертАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37В ходе расследования убийства учителя во Франции задержали девять человек
09:35В Бишкеке сняли все блокпосты
09:29Роскачество выявило поддельные творожные сырки
09:28Алиев заявил о взятии Азербайджаном под контроль города Физули в Карабахе
09:23Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
09:21Алиев назвал ракетный обстрел Гянджи военным преступлением
09:19Глава МИД Австрии заразился коронавирусом
09:09Застрявший в Шереметьево журналист Радио Франс вернется в Ереван
09:06В Москве более 2000 человек выздоровели после COVID-19
09:05Назван неожиданный симптом приближающегося инфаркта
09:05Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России
09:04МЧС Азербайджана сообщило о 13 погибших при ракетном обстреле Гянджи
08:44Алиев выступит с обращением к народу
08:42Около 53% бразильцев готовы привиться российской вакциной от COVID-19
08:30В Баку заявили о продвижении азербайджанской армии в Карабахе
08:17Эксперты назвали самый опасный для россиян источник киберугроз
07:52В Баку заявили об обстреле Арменией населенных пунктов в Карабахе
07:50В Карабахе заявили об утреннем обстреле Степанакерта и Шуши
07:43В Одессе вернули имя Жукова "декоммунизированному" Саакашвили проспекту
07:33В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Лента новостейМолния