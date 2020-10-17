https://ria.ru/20201017/karabakh-1580222618.html

Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху

СБ ООН в ответ на запрос РФ, Франции и США обсудит в понедельник ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T00:55

2020-10-17T00:55

2020-10-17T01:11

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

совет безопасности оон

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ООН, 17 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> в ответ на запрос <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">РФ</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> обсудит в понедельник ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.По его словам, обсуждение запросили Россия, Франция и США, являющиеся сопредседателями Минской группы ОБСЕ.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, субботы, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, совет безопасности оон, азербайджан, армения, в мире