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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201017/karabakh-1580222618.html
Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
СБ ООН в ответ на запрос РФ, Франции и США обсудит в понедельник ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T00:55
2020-10-17T01:11
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
совет безопасности оон
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ООН, 17 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> в ответ на запрос <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">РФ</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> обсудит в понедельник ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.По его словам, обсуждение запросили Россия, Франция и США, являющиеся сопредседателями Минской группы ОБСЕ.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, субботы, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорный карабах, совет безопасности оон, азербайджан, армения, в мире

Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху

00:55 17.10.2020 (обновлено: 01:11 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМестный житель в разрушенном доме в городе Шуши
Местный житель в разрушенном доме в городе Шуши - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ООН, 17 окт - РИА Новости. СБ ООН в ответ на запрос РФ, Франции и США обсудит в понедельник ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
"Закрытые консультации по Карабаху запланированы на 15.00 понедельника", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обсуждение запросили Россия, Франция и США, являющиеся сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, субботы, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахСовет Безопасности ООНАзербайджанАрменияВ мире
 
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