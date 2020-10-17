В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрела села Бахарлы Агдамского района
ЕРЕВАН, 17 окт - РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о ранении трех человек при обстреле азербайджанскими силами села Шош.
"По предварительным данным, в селе Шош Аскеранского района (при обстреле - ред.) пострадали трое мирных жителей. Состояние одного из раненых тяжелое. Общине был нанесен большой материальный ущерб", - сообщает Инфоцентр НКР.
Отмечается также, что вечером обстрелу подверглись города Степанакерт и Мартакерт.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе