https://ria.ru/20201017/gyandzha-1580231363.html

Очевидцы ракетного удара в Гяндже рассказали об атаке

Ночь на субботу стала бессонной для многих жителей азербайджанского города Гянджа, второй раз за месяц подвергшегося ракетному обстрелу со стороны армянских ВС. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T05:30

2020-10-17T05:30

2020-10-17T05:49

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

гянджа

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<strong>ГЯНДЖА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Ночь на субботу стала бессонной для многих жителей азербайджанского города <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджа</a>, второй раз за месяц подвергшегося ракетному обстрелу со стороны армянских ВС. Корреспондент РИА Новости узнал у местных жителей, кто жил в домах, на месте которых теперь руины, и как прошли первые минуты после удара.В ночь на субботу помощник президента <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> Хикмет Хаджиев заявил, что азербайджанские города Гянджа и Мингечевир подверглись ракетному обстрелу со стороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>. Сообщалось, что порядка 20 домов в городе Гянджа было разрушено. К утру <a href="http://ria.ru/organization_Genprokuratura_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">генпрокуратура Азербайджана</a> сообщила, что в результате ракетного обстрела мирного населения в центральной части Гянджи 12 человек погибли, более 40 человек получили ранения.Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан <a href="http://ria.ru/person_Tagui_Stepanjan/" target="_blank" data-auto="true">Степанян</a> заявила, что с территории Республики Армения или со стороны ВС Армении никакого огня в сторону Азербайджана не открывалось.Громкие крикиПо ее словам, в том доме жила бедная семья - отец, мать, двое сыновей и дочка. Жители района в целом говорят о том, что в разрушенном теперь квартале было порядка 20-30 домов."Это очень тяжёлое зрелище, никому не пожелаешь это увидеть. Бог нас спас - никто не пострадал", - говорит Лейла.При этом Лейла и ее соседи остаются на улице уже больше пяти часов, несмотря на прохладную осеннюю погоду.По словам Лейлы, она услышала порядка трёх взрывов."Я услышала лёгкий хлопок, разбудила мужа и сказала, что надо бежать. После этого прогремели около пяти взрывов", - рассказала в свою очередь Рубаба, живущая в частном доме на расстоянии около 50 метров от эпицентра взрыва.Точное число запущенных по Гяндже ракет, в том числе сбитых средствами ПВО, властями Азербайджана пока не называлось."У нас выбило стекла, нет дверей, а дело близится к зиме. Что мы будем делать, как будем выживать?" - говорит Рубаба."Какой там страх? Я не просто испугалась - я в свои 65 лет с диабетом почувствовала отвращение к жизни", - отвечает Рубаба.По ее словам, за 40 лет жизни в Гяндже она ни разу не видела ничего подобного, даже в 90-е годы, когда в Карабахе шла война.Во время разговора с Лейлой по домам ходила сотрудница исполнительной власти с домовыми книгами, сверяя данные о погибших жителях района. Соседи делились друг с другом информацией о том, что кто-то из их знакомых скончался буквально несколько часов назад.

https://ria.ru/20201017/gyandzha-1580226918.html

ALI NUR NAMAZ Вот доказательства геноцида.вот кто устроивает геноцид.вы армяне думаете это сойдет с рук?вас ждет голод холод зима и короновирус...еше долгая будет зима.для вас может и не кончится 16

ameliya 555 А что мешает Армении ,быть достойными мужиками и стрелять ,воевать на тех землях где идут бои,а не по среди ночи в мирных жителей,они прикрываются Степанакертом ?? Он на находиться на оккупированных землях и армянам было сказано убрать оттуда людей,это уже их проблемы что Пашинян их там как пушечное мясо оставил ,,,армяне сами себе подписывают приговор !! 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, гянджа, в мире