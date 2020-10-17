https://ria.ru/20201017/gyandzha-1580229545.html

Один человек погиб при втором ракетном ударе по Гяндже

Второй ракетный удар в ночь на субботу по азербайджанской Гяндже, теперь на востоке города, привел к гибели одного человека и ранениям как минимум десятерых,... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T03:50

2020-10-17T03:50

2020-10-17T03:55

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

гянджа

в мире

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<strong>ГЯНДЖА (Азербайджан), 17 окт - РИА Новости.</strong> Второй ракетный удар в ночь на субботу по азербайджанской <a href="https://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank">Гяндже</a>, теперь на востоке города, привел к гибели одного человека и ранениям как минимум десятерых, передает корреспондент РИА Новости.Целью ракетного удара стали жилые дома в Кяпязском районе города. На месте удара - воронка с большим количеством искореженных кусков металла, возможно, осколков ракеты. Воронка при этом меньше той, что образовалась на месте более мощного взрыва в центре города."Один человек погиб здесь, ранены как минимум десять", - заявил агентству сотрудник полиции, пожелавший остаться анонимным.Несколько домов полностью уничтожены, у нескольких зданий нет крыши и выбиты стекла.Здесь, в отличие от места основного удара, уже не ведутся спасательные работы. Основные силы спасателей сосредоточены в центре города.Ранее азербайджанские власти заявили о ракетных обстрелах Гянджи и Мингечевира. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию Баку об ударах с армянской территории по Азербайджану.

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нагорный карабах

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армения

гянджа

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, гянджа, в мире